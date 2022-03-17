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TIMETURK / TEKNOLOJİ / 'Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak'

'Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak'

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma üzerinde yaptıkları çalışmalara ilişkin, 'Bayraktar TB3 ve Kızılelma, inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar.' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-17 11:57:49
'Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak'

Selçuk Bayraktar, dün Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Konferans Salonu'nda bir araya geldiği öğrencilerle "Milli Teknoloji Hamlesi", "Milli ve Özgün" ve "Etik ve Ahlak" konuları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinin, ulusların bağımsızlığı için önemli olduğunu belirten Bayraktar, teknoloji geliştirebilme kabiliyetinin de uluslar için neredeyse okuma-yazma bilme oranı kadar yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

Teknolojide yazılımın önemine dikkati çeken Bayraktar, üretmekten daha önemlisinin tasarlamak olduğunu belirtti.

Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar, "Bu çalışmalarımızda hep şunu söyledik; Baykar ne yaptı? Milli, özgün insansız hava aracı yaptı. Nasıl yaptı? İlk günden bu yana etik ve ahlaka uyarak yaptı. Ben size bu işin genetik kodunu anlatıyorum." diye konuştu.

Bayraktar, 15 yılda dünyanın en iyi denilebilecek insansız hava araçlarını (İHA) yaptıklarını belirterek yoğun bir gayret ve yılmayan mücadele azmiyle bu noktaya geldiklerini söyledi.

Şu anda Bayraktar TB3 ve Kızılelma ile ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar Kızılelma ile birlikte görev yaptığında, nasıl ki Türk orduları dünyada SİHA'larla ilk muharebeyi Azerbaycan'da kazandılar ve dünya muharebe tarihine böyle geçtiler. Bayraktar TB3 ve Kızılelma inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar." .

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