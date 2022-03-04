Bayraktar TB2'yi kullanan ülke sayısı 18'e yükseldi

Türkiye'de bazı muhalifler tarafından 'oyuncak' diye nitelendirdiği milli SİHA Bayraktar TB2, dünyanın en çok tercih ettiği insansız hava aracı kategorisinde kendi rekorunu bir kez daha kırdı. TB2'nin ihraç edildiği ülke sayısı 18'e yükseldi.

2021 yılı sonu itibariyle 13 ülke tarafından kullanıldığı açıklanan Bayraktar TB2 kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Milli SİHA, aradan geçen birkaç aylık süre içerisinde 5 ülkeye daha ihraç başarısı göstererek kullanıcı ülke sayısını Türkiye hariç 18'e çıkardı.

Bayraktar TB2'yi satın alan silahlı güç sayısı geçtiğimiz günlerde 16'ya ulaşmıştı. Savunma dergisi M5'in Baykar kaynaklarına dayanarak duyurduğu bilgiye göre bu rakama 2 ülke daha eklendi.

Daha önce Suriye, Libya ve Karabağ savaşlarında muharebenin sonucunu etkileyen Bayraktar TB2'ler, 22 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında da Ukrayna ordusu tarafından başarıyla kullanılıyor.

13 ÜLKE BELLİ, 5 ÜLKE BİLİNMİYOR

Konvansiyonel savaşın konseptini değiştiren Bayraktar TB2'ler açıklanan bilgiler itibariyle şimdiye dek şu 13 ülkeye kesin olarak ihraç edildi:

Azerbaycan, Libya, Katar, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Polonya, Etiyopya, Ukrayna, Letonya, Somali ve Irak.

Yurtdışında çeşitli gazeteler, bu ülkelerin dışında İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk'un da TB2'lerle ilgilendiğini yazmıştı.

Adı geçen ülkelerden hangileriyle sözleşme imzalandığı bilinmiyor ancak Bayraktar TB2, 18 ülkeye ihraç başarısı göstererek 'dünyanın en çok tercih ettiği SİHA' unvanını korumuş oldu. TB2'lerin şimdiye dek 300'ün üzerinde üretildiği sanılıyor.

Baykar firmasının Bayraktar TB2 sonrasında geliştirdiği taarruzî İHA AKINCI'nın da 2 ülkeye ihraç edildiği açıklanmıştı. .