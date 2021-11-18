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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bayraktar TB2'yi kopyaladılar

Bayraktar TB2'yi kopyaladılar

Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), ortaya koyduğu performansla dünyadan ilgi görüyor. Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkat çekti.

1 Saat Önce
2021-11-18 12:33:47
Bayraktar TB2'yi kopyaladılar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow kapsamında BAE'ye ait yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini görücüye çıkardı.

2 yıl önce kurulan EDGE GROUP da BAE'nin savunma sanayi atılımının en büyük şirketlerinden birisi. Firma yeni geliştirdiği SİHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi benzemesi dikkat çekti.

EDGE GROUP, Dubai Airshow'da Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen "Reach-S" adında taktik insansız hava aracını tanıttı. Reach-S S/İHA, 4 adet MAM-L benzeri Desert Sting-16 lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor.

Teknik özellikleri bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın. İşte özellikleri, 600 kg kalkış ağırlığı, 120 kg faydalı yük, 80 knot seyir hızı, 19.000 feet maksimum irtifa, 24 saat havada kalış süresi, 200km LOS iletişim menzili, 12 metre kanat açıklığı, 5.5 metre uzunluk.

ÜST DÜZEY PERFORMANSA SAHİP!

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü Bayraktar TB2 için "Modern savaş koşullarında, harp kabiliyeti mükemmel" ifadesini kullandı. Enstitü, Türk SİHA'sının üst düzey performansa sahip olduğu yorumunda bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2 ile ilgili test sonuçlarını açıkladı. Enstitü Bayraktar TB2 için "Savaş kabiliyeti mükemmel" ifadelerini kullanmıştı.

TEST SONUÇLARI BAŞARILI

Ukrayna Askeri Kuvvetleri ile birlikte yürütülen testlerde, Türk SİHA'sı farklı modern elektronik savaş engellerine tabi tutulmuştu. Testler için "Olağanüstü derece başarılı sonuçlandı" denilmişti.

Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda, üst düzey performansa sahip olduğu vurgulanmıştı. Türk SİHA'larının her duruma uyum sağladığı açıklanmıştı.

NATO TATBİKATI'NDA KULLANILMIŞTI

Ukrayna geçen günlerde, Türkiye'den satın aldığı insansız hava araçlarını NATO'nun Karadeniz'de başlattığı Deniz Meltemi 2021 Tatbikatı'nda kullanmıştı. Bayraktar TB2'lerin Roketsan'ın ürettiği son teknoloji 'mini akıllı mühimmat' yüklü olması dikkat çekmişti. .

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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