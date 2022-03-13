Bayraktar TB2’ye övgü! 'Düşmana yıkıcı darbeler indirdi'

Amerikan New York Times gazetesi, “Türk yapımı Bayraktar TB2 modelleri Ukrayna’da sadece uçmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus füze rampalarına, tanklarına ve ikmal trenlerine güdümlü füzeler de fırlatıyorlar. Düşmana yıkıcı darbeler indirdi” dedi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da savaşın seyrini çeviren Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına övgüler sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte Bayraktar TB2 İnsansız hava araçları tekrar dünya gündemine oturdu.

Türk Bayraktar TB2 SİHA'larına bir övgü de Amerikan New York Times gazetesinden geldi.

Gazetenin Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberde, “Türk yapımı Bayraktar TB2 modelleri Ukrayna'da sadece uçmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus füze rampalarına, tanklarına ve ikmal trenlerine güdümlü füzeler de fırlatıyorlar” denildi.

“Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları Ukrayna ordusuna ve tüm ülkenin moraline büyük destek oldu” denilen haberde, “Rus işgali başladığında birçok uzman, insansız hava araçlarının birkaç saat içinde vurulacağını bekliyordu. Ancak bu olmadı. Rusların havada karşılaştığı en büyük sorunlardan biri” denildi.

“Ukrayna halkı, Bayraktar insansız hava aracı hakkında şarkılar söylüyor ve defalarca tahrip olmuş Rus zırhının görüntülerini internette yayınlıyor. Başkent Kiev'deki hayvanat bahçesinde geçen hafta doğan bir lemura Bayraktar adını verdiler” denilen gazetenin haberinde, üst düzey bir Pentagon yetkilisinin açıklamalarına yer verdi.

Pentegon yetkilisi New York Times'e yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'e doğru ilerleyen devasa Rus askeri konvoyuna birkaç saldırı gerçekleştirmek için silahlı Bayraktarları başarıyla kullandığını doğruladı. İHA'ların ayrıca keşif amaçlı, Ukrayna kara birlikleri için hedef avlama için kullanıldığı” ifadelerine de yer verdi.

Gazete, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeden önce Kiev yönetiminin Bayraktar TB2'lerden satın aldığını dikkat çekerek, “Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'da giderek artan sayıda ülke onları satın aldı; çünkü her biri yaklaşık 2 milyon dolara, insanlı savaş uçaklarından çok daha ucuzlar. Son yıllarda, TB2'ler Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki hedeflere saldırmak için kullanıldı. Her seferinde Rus yapımı tanklar ve uçaksavar sistemleriyle donanmış rakiplere ve düşman kara kuvvetlerine yıkıcı darbeler indirdi.” denildi. .