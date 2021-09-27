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Bayraktar TB2, Türkmenistan'da ilgi odağı oldu

Türkmenistan'ın 30'uncu Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde, Bayraktar TB2 de kortejde yer aldı. Törenin ilgi odağı oldu.

2 Saat Önce
2021-09-27 15:11:38
Bayraktar TB2, Türkmenistan'da ilgi odağı oldu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri envanterine girdikten sonra ilk kez kameralara yansıdı.

Türkmenistan'ın 30'uncu Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde, Bayraktar TB2 de kortejde yer aldı. Törenin ilgi odağı oldu.

Savaş bölgelerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken ve dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Bayraktar TB2, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan Bayraktar TB2 ilk kez görüntülendi. Gündeme Dair Her Şey'in aktardığına göre, Türkmenistan'ın 30'uncu Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen geçit töreninde, TB2'ler de yer aldı.

Kortejle birlikte alanda sergilenen Bayraktar TB2, törenin ilgi odağı oldu.

UKRAYNA'DA DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz ay da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ülkenin 30. bağımsızlık yıl dönümünde Ukrayna ordusuna ait Bayraktar TB2 İHA'lar sergilenmişti. Hatta bir İHA Kiev üstünde uçarken diğeri de tören alanından geçiş yapmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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