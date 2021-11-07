Bayraktar TB2 SİHA Fas semalarında

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), Fas semalarında görüntülendi.

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da savaşın seyrini değiştiren Türk SİHA'larına yurt dışından talep her geçen gün artıyor.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA, ihracat performansını başarıyla sürdürüyor.

Baykar Savunma tarafından yapılan açıklamaya göre şu an kadar en az 13 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ihracatı gerçekleştirdi.

Son olarak Fas'ın da Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği iddiaları ortaya çıkmış ancak bugüne kadar bu iddialar kesin olarak doğrulanamamıştı. Dün ise Fas sosyal medya hesapları, Fas'a ait Bayraktar TB2 SİHA'nın fotoğraflarını paylaştı. SİHA'nın, Roketsan üretimi MAM-L mühimmatları yüklü şekilde uçuş icra ettiği görüldü.

Fas basını tarafından Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin, 13 adet Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sipariş ettiği iddia ediliyor.

Bayraktar TB2 SİHA İhraç Edilen Ülke Sayısı 13'e Ulaştı

Bayraktar TB2 S/İHA'ların üreticisi olan Baykar Savunma, bir ülkeyle daha ihracat anlaşması imzaladı. Böylece Bayraktar TB2 S/İHA ihraç edilen ülkelerin sayısı 13'e yükseldi.

Baykar Savunma, Twitter hesabından gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada “Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu” ifadelerine yer verdi.

Bayraktar TB2 SİHA İhracatları

Bayraktar TB2 SİHA'ları için 10'dan fazla ülkeyle ihracat ilişkileri olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, Baykar'ın geçmiş yıllardaki gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasının ihracattan geldiğini vurgulamıştı.

Selçuk Bayraktar, 2021 yılında ise Baykar'ın ihracat gelirlerinin bir miktar daha artış kaydederek yüzde 80'in üzerine çıktığını ilk kez açıkladı. Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA ihracatıyla ilgili olarak 10'dan fazla ülke ile sözleşme imzalandığı bilgisine yer verilmişti.

Bayraktar TB2 SİHA İhraç Edilen Ülkeler

Katar

Libya

Ukrayna

Polonya

Türkmenistan

Kırgızistan

Fas

Azerbaycan

Net olarak Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği bilinen ülkelerin sayısı sekiz olarak ortaya çıkıyor. Geriye ise ismi hala açıklanmayan beş ülke kalıyor.

Öte yandan; Arnavutluk, Letonya, Fas, Etiyopya ve Macaristan'ın da Bayraktar TB2 ile yakından ilgilendiği biliniyor. Irak ise Bayraktar TB2 tedariki konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracının Özellikleri

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir. 300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: LOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 27.000 feet

Havada Kalış: 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik: 2.2 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk: 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

İtki Tipi:100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Kaynak: savunmasanayist.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.