''Bayraktar Kızılelma'' için bir ilk! Resmen damga vurdu

Bu yıl ilk defa görücüye çıkan 'Bayraktar Kızılelma' festivale damga vurdu. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma', TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor. Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde organize edilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

"BAYRAKTAR KIZILELMA" İÇİN BİR İLK! RESMEN DAMGA VURDU

Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi.

Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergileniyor.

Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

"KIZILELMA'NIN YAPISAL ENTEGRASYONU BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, AA muhabirine, Akıncı uçuş eğitim merkezlerinde test ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızılelma'nın ilk kez Samsun'da sergilendiğini ifade eden Ergin, aracın konsept tasarımının Mayıs 2021'de tamamlandığını belirtti. Ergin, "Kızılelma'nın yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam etmekte. 2023'ün ilk aylarında uçuşunu planlamaktayız." dedi.

- YERLİ MÜHİMMATLAR ENTEGRE EDİLECEK

İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden Ergin, aracın 5 saat havada kalabildiğini, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabildiğini bildirdi. Ergin, şöyle konuştu:

"Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan bir tanesi. 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yerli olarak geliştirilen tüm mühimmatları ve Hava Kuvvetlerinin envanterindeki tüm mühimmatları entegre edebilmeyi planlıyoruz. Kızılelma'nın en önemli özelliklerinden biri de TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilmesi."

Kızılelma'nın Baykar'ın İHA ailesinin diğer üyeleriyle birlikte de görev yapabileceğini dile getiren Ergin, "Akıllı İHA otonomisi sayesinde sürü İHA şeklinde muharebe edebilme yeteneğine sahip olacak. Bu da etkin güç unsurlarından birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTAR KIZILELMA" İLK KEZ 20 TEMMUZ'DA DUYURULMUŞTU

Bayraktar KIZILELMA'nın kavramsal tasarım çalışmaları kamuoyuyla ilk kez 20 Temmuz 2021 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde "Bayram Hediyesi" olarak paylaşılmıştı. Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyeti de yine ilk kez bu tarihte ilan edilmişti. Aradan geçen 8 ayın ardından Bayraktar KIZILELMA, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nde yer alan tesislerde entegrasyon hattına dâhil oldu.

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden hava aracı yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.

DÜŞÜK RADAR GÖRÜNÜRLÜĞÜ

İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar KIZILELMA'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor. Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar KIZILELMA, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İLK UÇUŞ 2023'TE

Bayraktar AKINCI'yı geliştirerek Türkiye'yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran BAYKAR, Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bayraktar AKINCI TİHA'da 2018'de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. AKINCI ilk uçuşundan yaklaşık 1.5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girerek operasyonel göreve başladı. Selçuk Bayraktar'ın liderliğindeki Baykar ekibi tarafından Bayraktar KIZILELMA için de benzer bir proje süreci yürütülmesi hedefleniyor. .