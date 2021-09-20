Bayraktar DİHA özellikleri nedir? Baykar Bayraktar DİHA menzili ne kadar? DİHA bomba taşıyabiliyor mu?

İnsansız hava araçları konusunda çağ atlayan Türkiye'den bir hamle daha geldi. Dikey iniş kalkış yapma özelliğine sahip Bayraktar DİHA TEKNOEST'te uçacak. TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerine konuşlandırılması planlanan Bayraktar DİHA zorlu arazi şartlarında da piste gerek kalmadan istediği yere inip istediği yerden kalkabilecek. İşte Bayraktar DİHA'nın özellikleri ve uçuş menzili.

İnsansız hava araçları konusunda çağ atlayan Türkiye'den bir hamle daha geldi. Dikey iniş kalkış yapma özelliğine sahip Bayraktar DİHA TEKNOEST'te uçacak. TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerine konuşlandırılması planlanan Bayraktar DİHA zorlu arazi şartlarında da piste gerek kalmadan istediği yere inip istediği yerden kalkabilecek. İşte Bayraktar DİHA'nın özellikleri ve uçuş menzili.

Baykar Savunma tarafından tasarlanan Bayraktar DİHA sahip olduğu özellikler bakımından oldukça dikkat çekiyor. En öenmli özelliği dikey iniş ve kalkış yapması olan DİHA'nın Türk Savunmasına katkısının oldukça fazla olması bekleniyor. Türkiye'nini amfibi çıkarma gemisi üzerine konuşlandırılması beklenen Bayraktar DİHA piste gerek duymadan istediği yerden havalanıp istediği yere inebiecek. lk kez 2019 yılında duyurulan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı sistemidir. 2021 yılında hizmete girmesi planlanan TCG ANADOLU isimli helikopter gemisinde de kullanılması beklenen Bayraktar DİHA, tam otonom uçuş özellerine de sahiptir.

Bayraktar DİHA özellikleri nedir?

Üzerinde barındırdığı elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçen, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru ile uçuş gerçekleştirebilen sistemin dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı iniş seçeneği bulunmaktadır.

Genel özellikler

Kanat Açıklığı: 5 metre

Gövde uzunluğu: 1.5 metre

Azami Kalkış Ağırlığı: 30 kilogram

Faydalı Yük Kapasitesi: 5 kilogram

Performans

Azami hız: 80 knot

Haberleşme Menzili: 150 km

Operasyonel İrtifa: 9.000 feet

Maksimum İrtifa: 15.000 feet

Havada Kalış Süresi: 12 saat

Gelişmiş Özellikler

Tam otomatik uçuş

Otonom iniş ve kalkış

Yarı otonom uçuş

Üç yedekli uçuş kontrol sistemi

Lazer mesafe ölçer

Baykar Savunma nedir?

Baykar (Bayraktar Kardeşler'in kısaltılmış hali), bir makine imalat ve savunma şirketi. Baykar Makine ismiyle 1984 yılında Özdemir Bayraktar[1][2] tarafından otomotiv sanayine yerlileştirmeye tabi hassas motor, pompa ve dişli kutusu parçalarının imalatı konusunda hizmet etme amacıyla kurulmuştur. 2000 yılından itibaren ailenin ikinci nesil mühendislerinin katılımı ile (Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar) Baykar bünyesinde savunma ve havacılık dünyasında insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına başlanılmıştır. Şirket aynı zamanda Teknofest İstanbul'un paydaşlarından biridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.