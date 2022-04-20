DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ramazan bayramı tatili ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil? Ramazan bayramı tatili hangi güne denk geliyor?
Baykar yeni görüntüleri paylaştı! DİHA test uçuşunda
2022 Kadir Gecesi ne zaman? Bu gece kadir gecesi mi? Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçında?
Fatih Altaylı’dan 6’lı masa önerisi!
Ukrayna'dan Google'a suçlama: Rus askeri üsleri bulanıklaştırıldı!
Hırka-i Şerif Camisine nasıl gidilir? İETT otobüs, minibüs, metro ile Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir? Hırka-i Şerif Cami nerede?
KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman başlıyor 2022?
Norveç’ten Ukrayna'ya onlarca uçaksavar füze sevkiyatı
İslam Memiş, dolar ve altının tarihi rekor kıracağı tarihi açıkladı
Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Yakamoz S-245 dizisi ikinci sezon ne zaman başlayacak? Yakamoz yeni sezon olacak mı?
Masumlar Apartmanı 67. bölüm Youtubeda izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle (67.bölüm)
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı ne zaman bitiyor ve başvuru şartları nelerdir 2022?
Afara ne demek TDK? Afara hangi dil? Afara ne demek Türkçe? Arapça afara kelimesinin anlamı
Şentop: Sosyal medya saldırısıyla karşı karşıya kaldım
Julian Assange için karar verildi!

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Baykar yeni görüntüleri paylaştı! DİHA test uçuşunda

Baykar yeni görüntüleri paylaştı! DİHA test uçuşunda

Baykar Teknoloji, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (Bayraktar DİHA) son test uçuşlarına ait görüntülerini paylaştı.

27 Dakika Önce
2022-04-20 15:19:15
Baykar yeni görüntüleri paylaştı! DİHA test uçuşunda

Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Bayraktar DİHA'nin test uçuş görüntüleri paylaşıldı.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek olan Bayraktar DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom iniş/kalkış ve yarı otonom seyir uçuşu gerçekleştirebilecek.

BAYRAKTAR DİHA 3 FARKLI
ŞEKİLDE İNİŞ YAPABİLECEK

Havalandıktan sonra sadece yakıt motoru aktif hale gelecek olan Bayraktar DİHA, bu görevi ise elektrikli motoruyla kalkış yaptıktan sonra devam ettirecek.

Öte yandan tüm bunları seyir uçuş moduna geçtikten sonra yapacak.

Görevini icra ettikten sonra iniş yapmak için 3 farklı opsiyonla iniş yapabilecek.

Dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere 3 opsiyonu bulunan Bayraktar DİHA aynı zamanda 12 saat havada kalabilecek.

Bayraktar DİHA'nın aynı zamanda içten yanmalı motorunun üzerindeki alternatör sayesinde bataryalarını şarj edilebilecek.

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te boy gösteren Bayraktar DİHA'ya ait teknik özellikleri ise Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek, şu şekilde anlattı:

"Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığı var. Kanat açıklığı 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor. 9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor. 5 kilogramlık faydalı yük, operasyona göre değişiklik gösterebiliyor.

Ekran Resmi 2022-04-20 15.30.45 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş