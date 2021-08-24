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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bakan Varank’tan yapay zeka açıklaması: 50 bin hedefine ulaşmayı hedefliyoruz

Bakan Varank’tan yapay zeka açıklaması: 50 bin hedefine ulaşmayı hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik' dedi.

1 Saat Önce
2021-08-24 11:13:38
Bakan Varank’tan yapay zeka açıklaması: 50 bin hedefine ulaşmayı hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıkladı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

" Teknolojik yetkinlik olarak henüz yolun başında olsalar da yapabileceklerini düşündüğümüzde insan heyecanlanıyor. Sizin onayınızı alarak günlük hayatınızı planlaması, randevuları sizin yerinize yerine getirmesi gerçekten verimli olurdu. Vaktinizi böylece ailenize ayırabilirdiniz. Sanayicilerimizin burada heyecanlandığını ben görebiliyorum. Yapay zekanın tıp alanında yaygın olarak kullandığını düşünün. Doktorlar 'O iş öyle kolay değil' diyecektir. Evet ama yapay zeka teknolojisi bu alana talip ve ciddi çalışmalar var.

Yapay zeka teknolojileri uygulama alanları gün geçtikçe genişliyor. Bu teknolojiler bizlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Küresel ekonomi üzerindeki etkisi internet devriminden bile daha büyük etki oluşturacağı öngörülüyor. Çok yakın bir gelecekte yapay zekaya sahip teknolojiler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

Yapay zekanın 2030 yılına kadar 13-16 trilyon dolar kadar katkı yapması bekleniyor. Geçenlerde muhalefet milletvekili soru göndermiş. 'Yapay zeka ile kaç kişinin işsiz kalmasını öngörüyorsunuz' demiş. Teknoloji ve endüstri tarihini incelediğimizde kaybolan ve yeni ortaya çıkan işlerin sayısız örnekleri olduğunu görebiliyoruz.

Burada bize düşen bu dönüşümün topluma en faydalı şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve kimseyi geride bırakmamaktır. Türkiye yapay zeka alanında strateji yayınlayan sayılı ülkeler arasında yer almış oldu.

Değerli misafirler, stratejide kendimize iddialı ama hayata geçirilebilir hedefler belirledik. Ülkemizin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını amaçlıyoruz. Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Orada da çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah orada da ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görmüş olacağız.

2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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