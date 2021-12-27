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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Bakan Varank'tan ASELSAN'a 'yerli x-Ray cihazı' tebriği

Bakan Varank'tan ASELSAN'a 'yerli x-Ray cihazı' tebriği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milyonlarca dolar cari açığa neden olan ithal x-ray cihazlarının ASELSAN tarafından artık yerli olarak üretileceğini belirtti.

8 Dakika Önce
2021-12-27 12:25:42
Bakan Varank'tan ASELSAN'a 'yerli x-Ray cihazı' tebriği

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bir başarı hikayesi daha. Milyonlarca dolar cari açık verdiğimiz tamamı ithal x-ray cihazları artık yerli olarak üretiliyor. Tebrikler ASELSAN" ifadelerine yer verdi. Türk Telekom

ARIN X-Ray Bagaj Kontrol cihazları, muadillerine oranla yüzde 30 daha ucuz olmasıyla dikkati çekiyor.

Yerlilik oranı yüzde 75 seviyesindeki X-Ray Görüntüleme Sistemi, ASELSAN ve HTR tarafından milli imkanlarla 11 ay gibi kısa bir sürede geliştirdi. ARIN X-Ray Bagaj Kontrol cihazlarının ilk teslimatı Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasına yapıldı. Binaya 18 yerli x-ray cihazı kuruldu.

ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor.

Şirketin, X-ray cihazları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle kullanıma sunulmuştu.

Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş – çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi kabiliyetleri bulunuyor.

Proje kapsamında, gelecek yıl Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 ASELSAN ARIN X-Ray Cihazı teslim edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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