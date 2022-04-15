Bakan Varank duyurdu: Elektrikli araç için harekete geçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı destek programını başvuruya açacaklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

Bakan Varank, yapay zekada Türkiye olarak baş aktörlerden biri haline gelmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek "Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız konumunda. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece biri. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek." dedi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'nde konuşan Varank, bugün iki önemli iş birliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Varank, bunlardan birinin Hepsiburada-TÜBİTAK iş birliği olduğunu aktararak bu sayede sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zeka yoluyla çözümler geliştireceklerini dile getirdi.

Yapay zekanın, bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı olduğuna işaret eden Varank, yapay zekanın her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip olduğunu anlattı.

Varank, bugün otomobillerin, insanların içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüştüğünü, bunun yolunun da otonom sürüşlerden yapay zekadan geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

"Oyun sektörüne baktığımızda artık ne gerçek ne sanal adeta ayırt etmekte zorlanıyoruz. Alışveriş yapmak, sanal deneme kabini uygulamalarıyla adeta bir eğlenceye dönüştü. Sağlıktan tarıma, otomotivden savunmaya, eğitimden güvenliğe her alandaki işleyiş adeta dünyada yeni baştan yazılıyor. Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri haline gelmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız konumunda. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece biri. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada-TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zeka uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar. Nihayetinde bu iş birliğiyle hem kurumlarımız hem elektronik ticaret sektörü hem de diğer sektörler Türkiye ile beraber kazanacak." .