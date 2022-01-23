BAE, eğlence amaçlı insansız hava araçlarının kullanılmasını yasakladı

BAE İçişleri Bakanlığı, drone ve diğer hafif elektrikli spor uçakları kullananların yasal yükümlülükle karşı karşıya kalacağını duyurdu. Bakanlık, film çekmek isteyen işletmelere muafiyet sağlayabileceğini kaydetti.

BAE'nin başkenti Adu Dabi'de geçtiğimiz hafta bir yakıt tankerini hedef alan, Husilerin üstlendiği saldırıda üç kişi öldü.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, BAE, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında yer alıyor. Çıkmaza giren çatışmadan birliklerini büyük ölçüde geri çeken BAE, sahadaki yerel milisleri desteklemeye devam ediyor.

BAE, Husilerin ülkeyi bomba yüklü insansız hava araçları, seyir ve balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Ülkedeki düzenlemeye göre insansız hava araçlarının kullanımı yerleşim bölgelerinin yanı sıra havaalanlarının yakınında ve çevresinde yasak. BAE'de drone kullanıcılarının sivil havacılık yetkililerinden sertifika almaları gerekiyor.