BAE, eğlence amaçlı insansız hava araçlarının kullanılmasını yasakladı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'deki Husilerin saldırısının ardından ülkede eğlence amaçlı insansız hava araçlarının kullanılmasını yasakladı.
2022-01-23 15:43:59
BAE İçişleri Bakanlığı, drone ve diğer hafif elektrikli spor uçakları kullananların yasal yükümlülükle karşı karşıya kalacağını duyurdu. Bakanlık, film çekmek isteyen işletmelere muafiyet sağlayabileceğini kaydetti.
BAE'nin başkenti Adu Dabi'de geçtiğimiz hafta bir yakıt tankerini hedef alan, Husilerin üstlendiği saldırıda üç kişi öldü.
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