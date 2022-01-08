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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Ay'ın uzak tarafında görüntülenen 'gizemli ev'in sırrı çözüldü

Ay'ın uzak tarafında görüntülenen 'gizemli ev'in sırrı çözüldü

Ay'ın uzak tarafında görüntülenen küp şeklindeki nesnenin sırrı çözüldü. 'Gizemli ev' veya 'gizemli kulübe' diye nitelendirilen nesnenin aslında kaya parçası olduğu ortaya çıktı.

30 Dakika Önce
2022-01-08 12:23:54
Ay'ın uzak tarafında görüntülenen 'gizemli ev'in sırrı çözüldü

Çin'in Ay'ın uzak tarafında görev yapan uzay aracı Yutu-2'nin görüntülediği küp şeklindeki nesnenin aslında ne olduğu ortaya çıktı.

Gezgini yöneten ekibin dün yaptığı açıklamaya göre, "Gizemli ev" veya "gizemli kulübe" diye nitelenen nesne aslında kaya parçası.

Dünya'nın uydusuna 2019'da giden Yutu-2, Ay'ın uzak tarafındaki ilk uzay aracı unvanına sahip.

Doğal uydu, "kütleçekim kilidi" ismi verilen bir durum nedeniyle Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteriyor. Bu yüzden Dünya'ya bakmayan yüzüne "Ay'ın uzak tarafı" ismi veriliyor.

Yutu-2 geçen ayki çalışmalarında "gizemli evi" görüntülemiş ve nesnenin kontrol edileceği duyurulmuştu.

Uzay aracı yaklaşınca bunun bir kaya olduğu görüldü.

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Kayanın arkasındaki küçük parçalar, tavşan dışkısına benzetildi (Çin Ulusal Uzay İdaresi)​​​​​​​

Yutu-2 ekibi nesneye "yeşim tavşanı" adını verdi. Kayanın büzülmüş şekli ve önündeki birkaç küçük parça, havuç yiyen tavşanı andırıyor.

Ayrıca Yutu da Çincede "yeşim tavşanı" anlamına geliyor.

Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones, Ay'ın büyük bölümünde kaya olduğuna dikkat çekerek yapılan tespitin şaşırtıcı olmadığını söyledi:

Yeşim tavşanı kayası yine de bazıları için büyük bir hayal kırıklığı olacak.

Von Kármán kraterinde çalışmalarını sürdüren uzay aracının, eylül sonu itibarıyla 840 metre mesafe kat ettiği açıklanmıştı. Yutu-2 güneş enerjisiyle çalışıyor. Dolayısıyla hava karardığında uyku moduna geçen uzay aracı, güneş doğar doğmaz hareketleniyor. Kaya tespitinin ardından Yutu-2, krater keşfine devam edecek.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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