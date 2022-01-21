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TIMETURK / TEKNOLOJİ / ATM şifresini tersten girince 'polis gelir efsanesi' yalanlandı

ATM şifresini tersten girince 'polis gelir efsanesi' yalanlandı

'Soyguncuların sizi ATM'den para çekmeye zorlaması durumunda şifrenizi tersten girerseniz ATM'nin polise haber verdiği” efsanesi doğru olmadığı ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2022-01-21 15:54:45
ATM şifresini tersten girince 'polis gelir efsanesi' yalanlandı

Para çekerken şifrenin ters girilmesi halinde ATM'nin polise haber verdiği iddiası doğru değil. İddia internette zaman zaman yayılan bir şehir efsanesi. Bankaların böyle bir güvenlik önlemi bulunmuyor.

İşte ‘polis gelir efsanesi'ni yalanlayan bir deney:

 

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