Asya ülkelerinden STM ürünlerine yoğun ilgi

Türkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunan savunma teknolojisi şirketlerinden STM'nin ürünleri yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor.

M5 savunma dergisinin aktardığı bilgiye göre, Asya'nın en büyük ticari medya grubu Nikkei, STM'nin ürünlerini Asya gündemine taşıdı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin Otonom Sistemlerine, Asya ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışından yoğun ilgi olduğunu açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde; askeri deniz platformlarından otonom sistemlere, siber güvenlikten uydu ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda ürün ve çözümler geliştiren STM, güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatırken, global pazarda da dikkatleri üzerine çekiyor.

Japonya'nın önemli haber kuruluşlarından Nikkei Asia, Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketlerinden STM'nin çalışmalarını gündemine taşıdı. Asya'nın nabzını tutan Nikkei Asia, söz konusu haberinde STM'nin Otonom Sistemlerine geniş yer verdi.

“KARGU'ya Asya ülkeleri dahil yurt dışından yoğun ilgi var”

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Nikkei Asia'nın sorularını yanıtlayan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Döner Kanatlı Vurucu İHA/Akıllı Mühimmat Sistemi KARGU'ya, Asya ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışından yoğun ilgi olduğunu söyledi. Güleryüz, KARGU'nun 2018'den beri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla kullanıldığını belirtti. KARGU hakkında son dönemde çıkan haberlere de değinen Güleryüz, “Operatör düğmeye basmadıkça dronun hedef seçip saldırması mümkün değil” dedi.

Savunma sanayii kabiliyetleri

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, “Barışçıl Diplomasi ve İşbirliğinin Bir Bileşeni Olarak Savunma Sanayii” başlıklı toplantıda, misafir ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile birlikte, Türk savunma sanayii şirketlerinin üst düzey yetkilileri katıldı. Toplantıda, yabancı temsilcilere Türk savunma sanayiinin kabiliyetleri aktarıldı.

ALPAGU gün sayıyor

Askeri deniz platformları ihracatındaki başarısını, otonom sistemlere de taşımak isteyen STM, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği, tek er tarafından gece-gündüz etkin operasyon yapabilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU'nun mühimmatlı test atışını 17 Haziran 2021 tarihinde başarıyla gerçekleştirmişti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ALPAGU'nun vitrine çıkacağını, yurt dışından da talep göreceğini söyledi.

M5

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