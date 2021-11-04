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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Asteroid dünyayı teğet geçti!

Asteroid dünyayı teğet geçti!

Antartika tarafında 3 bin kilometre uzaklıktan dünyaya bakış atarak geçen asteroid gezegene çarpmadan yaklaşan üçüncü en yakın asteroit oldu.

27 Dakika Önce
2021-11-04 20:09:44
Asteroid dünyayı teğet geçti!

Bilim insanları ise dünyanın burnunun ucuna kadar gelen Asteroid 2021 UA1 olarak adlandırılan asteroidden bihaberdi.

Nedeni ise Dünya'nın gündüz tarafına Güneş yönünden yaklaşmasıydı.

Bilim insanları asteroid geçişini ancak 4 saat sonra tespit edebildiler. İki metre çapındaki UA1, bir tehdit oluşturamayacak kadar küçük olması endişeye yol açmadı. UA1 Dünya'ya çarpmış olsa bile gövdesinin çoğu yere çarpmadan önce atmosferde yanacaktı.

trthaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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