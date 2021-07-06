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Assassin’s Creed Valhalla PC versiyonuna DualSense desteği geliyor

Ubısoft, Assassin’s Creed Valhalla PC versiyonuna DualSense desteği getireceğini açıkladı. Assassin’s Creed Valhalla PC versiyonuna DualSense desteği ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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06.07.2021 13:10:17
Assassin’s Creed Valhalla PC versiyonuna DualSense desteği geliyor

Dünyanın en popüler oyun geliştiricilerinden olan Ubisoft, kendi oyunu Assassin's Creed Valhalla PC versiyonuna DualSense desteği getireceğini açıkladı. Bu sayede oyuncular bilgisayar başındayken Playstation 5'in elzem özelliğini Assassin's Creed Valhalla'da deneyimleyebilecek. Yeni teknoloji ile birlikte DualSense Playstation 5'te oyun içi uyarlanabilir tetikçileri titreşim, kademeli olarak atış yapma seçeneklerini kullanabiliyordu.

DualSense optimizasyonu oyunda en çok yay atışı yaparken kendini hissetirecek

DualSense desteği Assassin's Creed Valhalla PC versiyonuna geldiği zaman kendini oyunun içinde en çok yay atışı yaparken hissettirecek. Ok atışı yaparkenki DualSense'in vereceği geri tepkimelerinin, oyun zevkini üst seviyelere çıkarması amaçlanıyor.

Valhalla-Dualsense-timeturk

Söz konusu tetik kullanımı daha önce Call of Duty: Black Ops Cold War, Ratchet & Clank: Rift Apart ve daha pek çok silahlı oyunda kendini göstermişti. AC: Valhalla, DualSense sisteminin uyarlanabilir tetikleyicilerinden yararlanan ikinci PC oyunu oldu. Mayıs ayında Metro Exodus da DualSense denetleyicisini desteklemek için bir güncelleme almıştı.

Ancak söz konusu özelliğin çalışabilmesi için, DualSense'in fiziksel olarak bilgisayara bağlı olması gerekiyor. Kablosuz olarak bağlantı şuan için herhangi bir destek getirilmesi planlanmasa da önümüzdeki zamanlarda geliştiriciler tarafından gündeme alınacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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