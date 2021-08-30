DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

AB, ABD'yi listeden çıkardı!
İda Kasırgası’nın vurduğu Louisiana’da ölü sayısının artması bekleniyor
Bir ‘Dersim katliamı’ tartışması daha
Bekir Coşkun kimdir? Bekir Coşkun hayatı ve biyografisi
Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, Fakıbaba nereli, kaç yaşında? Fakıbaba hayatı ve biyografisi
ASELSAN'dan 'pilot kontrollü' minyatür bomba
Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı
Enerjinizi yükselten ve tüketen 10 yiyecek
Sahte MİT ve polis kimlikli dolandırıcı suçüstü yakalandı
ABD, Afganistan'dan 15 günde 116 bin 700 kişiyi tahliye etti
Erdoğan: FETÖ irtibatlı 21 bin TSK mensubu ordudan ihraç edildi
Getir 2021 maaşları: Getir çalışanları ne kadar maaş alır? Getir moto kurye maaşı ne kadar?
Kürşat Şahin kariyerinin rolüne hazırlanıyor: Oyuncu Kürşat Şahin’den sürpriz proje
Akaryakıt ve doğalgaz piyasasını kasırga vurdu
FIFA raporu: Son 10 yılda transfere 48,5 milyar dolar harcandı

TIMETURK / TEKNOLOJİ / ASELSAN'dan 'pilot kontrollü' minyatür bomba

ASELSAN'dan 'pilot kontrollü' minyatür bomba

ASELSAN, seri üretim çalışmaları devam eden minyatür bombaya yeni yetenekler kazandırıyor.

50 Dakika Önce
2021-08-30 18:37:46
ASELSAN'dan 'pilot kontrollü' minyatür bomba

Seri üretimi devam eden ve 1 metrelik betonu delebilen minyatür bombanın yeni varyantı, hareketli hedeflere karşı da etkili olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, minyatür bomba, hava platformundan çoklu taşıma salanıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirildi.

100 kilometre menzile sahip minyatür bomba, maliyet etkin bir seçenek oluştururken düşük ikincil hasara sahip bulunuyor.

Delici etkinliğiyle 1 metre kalınlığındaki duvarı delebilen minyatür bomba için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile seri üretim sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, minyatür bomba projesiyle beraber akıllı çoklu taşıma salanı da geliştirdi. Bu sayede F-16 uçaklarının kanat altlarına dörder adet minyatür bomba taşıyan birer çoklu salan yerleştirilebiliyor. Toplam 8 mühimmat 8 farklı hedefe angaje edilebiliyor.

Bu salanla beraber Türkiye'de ilk kez yerli pnömatik salan sitemi de geliştirilmiş oldu. Söz konusu gelişmenin ardından silahlı ve taarruzi insansız hava araçlarına yönelik yeni pnömatik akıllı salan varyant çalışmalarına da başlandı.

Hareketli hedeflere karşı etkili

ASELSAN minyatür bombanın seri üretim çalışmalarını sürdürürken bu kez mühimmatın varyantları üzerinde çalışmalara başlandı.

Kızılötesi arayıcı başlıklı "Man-in-the-Loop" özellikli minyatür bomba (IIR Minyatür Bomba) varyantı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilendi.

Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba önceki varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak. IIR Minyatür Bomba ile ayrıca INS/GPS'in yerlileştirilmesi hedefleniyor.

Man-in-the-Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi mümkün olacak.

Atıldıktan sonra da kontrol pilotta

İlk varyantta bırakıldıktan sonra nokta hedefe giden bir minyatür bomba varken, yeni varyantta pilotla etkileşime giren bırakıldıktan sonra kontrol edilebilen bir mühimmat ortaya çıkacak.

Kızılötesi arayıcı başlıklı minyatür bomba için ASELSAN öz kaynaklarıyla tasarım süreci devam ediyor. Tasarımın tamamlanmasıyla yer ve uçuş testleri gerçekleştirilecek. Yeni varyantın yakın zamanda envantere kazandırılması amaçlanıyor.

Patlamaya kadarki yol haritaları ve patlama etkisi farklı olan minyatür bomba varyantları aynı patlama gücüne sahip bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş