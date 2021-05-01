Arzum OKKA, New York'un Times Meydanı’nda

Arzum Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, 'Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak en büyük misyonlarımızdan biri. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem Türk kahvesini hem de bu kültürü tüm dünyaya taşımak istiyoruz' dedi.

Kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla, geleneksel ve ideal lezzetiyle dünyanın her yerinde aynı Türk kahvesi deneyimini yaşatan Arzum OKKA, New York'un Times Meydanı'ndaki (Times Square) en ünlü yapılardan NASDAQ binasında görkemli bir outdoor çalışmasına imza attı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, dışarıdan bakıldığında bir apartman görünümü veren NASDAQ binasında her bir dairenin penceresinden Türk kahvesinin deneyimlendiği keyifli anlar göze çarpıyor.

Arzum OKKA ile Türk kahvesi keyfi yapan bina sakinleri, bir yandan da müzik dinleyip dans ediyor, selfie çekiyor, kitap okuyor, sokağı izliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, 'Bizim aşina olduğumuz ama dünyanın da hiç yabancı olmadığı Türk kahvesini gururla New York'a taşıdık ve yine ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA!' dedik. Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak en büyük misyonlarımızdan biri. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem Türk kahvesini hem de bu kültürü tüm dünyaya taşımak istiyoruz. Amerika'da ticari alanda kullanım anlamında önemli bir sertifika olan National Sanitation Foundation sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi Arzum OKKA. 2016 yılında aldığımız bu sertifika ile pazara giriş yaptık ve o günden bugüne Türk kahvesini Amerika'ya da sevdirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.