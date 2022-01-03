Aralık ayının en iyi 10 Android telefonu açıklandı

Snapdragon 888 Plus kullanan modeller en başta yer aldı. Ancak listeye sürpriz olarak yılın tam da sonunda tanıtılan Oppo Find N katlanabilir telefon da girdi.

AnTuTu, Aralık 2021‘in en iyi 10 Android amiral gemisi telefonunu açıkladı. Snapdragon 8 Gen 1 şu an için en güçlü amiral gemisi işlemci olsa da henüz listeye giremedi. Buna karşın listede geçen aylarda olduğu gibi Snapdragon damgasını vurdu.

Android amiral gemisi telefonları arasında AnTuTu puanlarına göre en iyi sonuçlar her ay yayınlanıyor. Yılın son ayında da zirve değişmedi ve Snapdragon 888 Plus kullanan modeller en başta yer aldı. Ancak listeye sürpriz olarak yılın tam da sonunda tanıtılan Oppo Find N katlanabilir telefon da girdi. Snapdragon 888 kullanan model, rakiplerini geçerek listeye beşinci sıradan girmeyi başardı.

Aralık ayının ve 2021 yılının en iyi 10 Android amiral gemisi modellerin başında ise Black Shark 4S Pro modeli yer aldı. Snapdragon 888 Plus ile gelen model, 874 bin 702 AnTuTu puanı almayı başardı. Oyun odaklı akıllı telefonlar birkaç yıldır AnTuTu listesinin en başında yer alıyor. Yine listenin ikinci sırasında da Nubia Red Magic 6S Pro yer aldı. Oyun telefonu 852 bin 985 AnTuTu puanı almayı başardı. Listenin üçüncü sırasında ise iQOO 8 Pro, yine Snapdragon 888 Plus işlemcisi ile 845 bin 580 puan aldı.

AnTuTu, Aralık ayının en iyi 10 Android amiral gemisi modelini açıkladı



Listenin ilk üç sırasında yer alan modeller aslında aynı işlemciyi kullanıyor. Ancak Android performansı açısından depolama, RAM ve soğutma gibi ekstralar AnTuTu puanını olumlu etkiliyor. Bu anlamda Black Shark 4S Pro modeli 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği en başta yer aldı.

Yine ikinci sırada yer alan ZTE'nin alt markası Nubia Red Magic 6S Pro‘da 12 GB Ram ve 256 GB depolama seçeneği ile ikinciliği aldı. Özel bir soğutma birimi olmayan iQOO 8 Pro modeli ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama birimine karşın oyun telefonlarının aldığı AnTuTu puanını almayı başaramadı.

Aralık ayı AnTuTu amiral gemisi sıralaması

Listenin dördüncü sırasında ise Vivo X70 Pro Plus modeli 12 GB RAM ve 512 GB depolama birimi ile 837 bin 109 puan aldı. Oppo Find N katlanır telefon modeli ise Snapdragon 888 işlemcisi kullanmasına rağmen 836 bin 772 puan almayı başardı. Amiral gemisi telefon, Vivo X70 Pro Plus modeline yakın seviyede olan puanı 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile aldı.

Black Shark 4S Pro (Snapdragon 888+) – 874 bin 702 puan

Nubia Red Magic 6S Pro (Snapdragon 888+) – 852 bin 985 puan

iQOO 8 Pro (Snapdragon 888+) – 845 bin 580 puan

Vivo X70 Pro+ (Snapdragon 888+) – 837 bin109 puan

Oppo Find N (Snapdragon 888) – 836 bin 772 puan

iQOO 8 (Snapdragon 888) – 831 bin 983 puan

Asus Rog Gaming Phone 5s (Snapdragon 888+) – 831 bin 905 puan

iQOO Neo 5s (Snapdragon 888) – 825 bin 706 puan

Motorola Edge S30 (Snapdragon 888) – 825 bin 232 puan

Oppo Find X3 Pro (Snapdragon 888) – 825 bin 047 puan

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.