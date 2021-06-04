Apple, yeni iPad Pro'ya kablosuz şarj desteği getirebilir

Apple, yeni kablosuz şarjı destekleyen ve arka yüzeyin tamamen cam olduğu bir iPad Pro üzerinde çalışıyor. Yeni Apple iPad Pro nasıl olacak? iPad Pro arka yüzey nasıl olacak? İşte detaylar...

Teknoloji devi Apple, inavasyonel çalışmalarına devam ediyor. Piyasaya sunmuş ürünlerinde son teknolojileri barındıran IOS'un kreatifi, bu seferde iPad modeli üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Her sene yapılan dev lansman birçok Apple kullanıcısının merakla beklediği organizasyonlardan birtanesi haline geldi. Apple diyince akıllara hemen iPhone akıllı telefonu gelse de, Apple kullanıcalara geniş ürün gamı ile birlikte farklı teknolojik cihazlar sunuyor. Telefondan tablete, bilgisayardan kulaklığa birçok kategoride beklentileri karşılamak isteyen Apple, kullanıcılarının isteklerine de kulak kabartıyor.

iPad Pro kablosuz şarj ve cam arka yüzey ile gelebilir

Şimdiler de ise Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre Apple, yeni model iPad Pro modellerinde kablosuz şarj desteği ve arka yüzeyin tamamının camdan oluşacağı bir kasa üzerinde çalıştığı aktarıldı. İlk olarak iPhone 12'ler ile kablosuz şarj desteğini sunan Apple, aynı teknolojiyi iPad Pro ile buluşturmak istiyor. Apple nasıl bir yol izleyeceği ise yaz mevsimin sonunda yapılacak Apple lansmanı ile yanıt bulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.