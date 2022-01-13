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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Apple Watch’a Uber şoku

Apple Watch’a Uber şoku

Uber, Apple Watch'a verdiği desteği sona erdirdi. Uber'i Apple Watch üzerinden kullananlar, artık mobil uygulamaya geçmek zorunda kalacak!

52 Dakika Önce
2022-01-13 08:28:12
Apple Watch’a Uber şoku

Apple Watch kullanıcıları, bir dönem Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan ve sonrasında bir taksi çağırma hizmetine dönüşen Uber'e veda etmek zorunda kalacak. Zira Uber'in Apple Watch uygulaması artık şirket tarafından desteklenmiyor. Bu sürpriz gelişmenin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

Uber'in Apple Watch'u artık desteklemediğini bildiren bir mesaj, daha önce 9to5Mac tarafından tespit edildiği gibi, Pazartesi günü cihazın uygulamasında ortaya çıktı. Mesajda "Lütfen Uber mobil uygulamasına geçin. Artık Apple Watch uygulamasını desteklemiyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" deniliyor.

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Uygulamanın App Store'daki sayfasına göre Uber, Apple Watch uygulamasını Pazartesi günü güncelledi. Ancak saat için desteği kaldırdığını belirten bir ibare bulunmuyor. Şirket, yorum taleplerine henüz bir cevap vermiş de değil.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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