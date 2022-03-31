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TIMETURK / TEKNOLOJİ / 'Apple ve Meta müşteri bilgilerini bilgisayar korsanlarına verdi'

'Apple ve Meta müşteri bilgilerini bilgisayar korsanlarına verdi'

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple ile Facebook'un ana şirketi Meta'nın, kendini 'kolluk kuvvetleri görevlisi' olarak tanıtan bilgisayar korsanlarına müşteri bilgilerini verdiği iddia ediliyor.

1 Saat Önce
2022-03-31 01:05:04
'Apple ve Meta müşteri bilgilerini bilgisayar korsanlarına verdi'

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple ve Meta, kendini "kolluk kuvvetleri görevlisi" olarak tanıtan bilgisayar korsanlarıyla müşteri verilerini paylaştı.

İddiaya göre şirketler, 2021 yılının ortalarında, korsanların sahte acil durum veri isteklerine yanıt olarak müşterilerinin adresi, telefon numarası ve IP adresi gibi temel bilgilerini verdi.

Bu tür taleplerin yalnızca bir yargıç tarafından imzalanan arama emri veya mahkeme celbi ile sağlandığına işaret edilen haberde, acil taleplerde mahkeme kararı gerekmediği belirtildi.

Korsanların çocuk olabileceğinden şüpheleniliyor

Haberde, Snap'in de aynı bilgisayar korsanlarına hedef olduğu ancak şirketin veri sağlayıp sağlamadığının bilinmediği aktarıldı.

Şirketlerin, bu talepler doğrultusunda verileri kaç kez sağladığı bilinmiyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, sahte istekler gönderen bazı bilgisayar korsanlarının İngiltere ve ABD'de bulunan reşit olmayan kişiler olduğundan şüpheleniyor. AA .

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