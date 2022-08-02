Apple Netflix’i satın mı alacak? Apple’in Netflix’i satın alma iddiası doğru mu?

Son zamanda sosyal medyada konuşulan meselelerden biri de “Apple Netflix’i satın alıyor” iddiası oldu. Peki Apple Netflix’i alacak mı? Netflix Apple’ye mi satılıyor? İşte detaylar…

Apple'ın CEO'su Tim Cook, son zamanlarda şirketinin büyük konularda alımlar yapmayı planladığını bildirmişti. Bu açıklamadan sonra Netflix'in Apple'ye satılacağı da konuşuldu. Apple CEO'su Cook, çok konuşulan Apple'ın Netflix'i satın alacağı iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki Apple Netflix'i satın mı alıyor? Netflix Apple'nin mi olacak?

Netflix'in Apple'ye satılması hakkında

2022 mali yılının 3. çeyrek kazan raporunu yayınlayan Apple'ın planları arasında büyük satın alımlar olacağı belli oldu. Apple CEO'su Tim Cook, yatırımcılarla gerçekleştirdiği bir toplantıda Apple'nin yıllık 3. çeyrek raporu ile ilgili bildirimler yaparak, şirketin bundan sonraki planlarından da bahsetti. Ayrıca Cook, gündemde konuşulan Apple'ın Netflix'i satın alması hakkında da ifadelerde bulundu.

Apple şirketinin hizmetlerini daha da büyütebilmek adına “dış ürünler”e dair satın almak hakkında yöneltilen soruya cevap veren Cook, bu tarz satın alımlara kapalı olmadıklarını söyledi.

Apple, Netflix'i satın mı alıyor?

Tim Cook, Apple'ın dış ürünler satın almaları konusunda stratejik bir planları olmadan gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Apple'ın stratejileri hakkında detaylı konuşmayan Tim Cook, potansiyel satın almalarda pazarı devamlı izlediklerini ve takipte kaldıklarını, eğer Apple için mantıklı olacak ise satın alma konusunda atılım yapacaklarını söyledi. .