Apple Magsafe nedir? Apple Magsafe nasıl kullanılır?

Apple Magsafe kullanıcılarına daha hızlı bir şarj deneyimi yaşatmak adına kablosuz şarj edebilme özelliğine sahip bir aygıttır. Apple Magsafe hangi modellerde çalışır? Apple Magsafe özellikleri nedir? Apple Magsafe fiyatı nedir? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen teknoloji markalarından olan Apple iPhone 12 ve diğer modellerinin tanıtıldığı lansmanda Apple Magsafe'i de tanıttı. Yıllardır kıyasıya rekabet ettiği Samsung'un kablosuz şarj alanında yenilikler yapması Apple kullanıcılarının da merakla gözlemlediği özellikler arasındaydı. Ancak Apple'ın Magsafe kablosuz şarj desteğini iPhone 11 modeli ile tanıtması bekleniyordu. Lakin Magsafe, İphone 12'in tanıldığı lansmanda bir süpriz olarak karşımıza çıkmıştı.

Apple Magsafe nedir

Apple'ın iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2. nesil), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus modellerine kablosuz şarj desteği sunan bir şarj aygıtıdır.

Apple Magsafe nasıl kullanılır?

1-) iPhone 12 modelleri: MagSafe şarj aygıtını iPhone'un veya MagSafe özellikli kılıfının arkasına yerleştirin. iPhone şarj olmaya başladığında şarj oluyor sembolü görünür.

Not: iPhone deri cüzdan kılıfı takılıysa iPhone'un arkasına MagSafe şarj aygıtını yerleştirmeden önce bu kılıfı çıkarın.

2-) Diğer iPhone modelleri: iPhone'u (desteklenen modeller) MagSafe şarj aygıtının ortasına yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin. iPhone, şarj aletiyle düzgün bir şekilde hizalandığında durum çubuğunda yeşil renkte 'şarj ediyor' görseli gözükür.

3-) Kablosuz şarj kutusuna sahip AirPods veya AirPods Pro: AirPods'unuzu şarj kutusuna koyun, kapağı kapatın, sonra kutuyu MagSafe şarj aletinin ortasına, durum ışığı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Kutu, şarj aletiyle düzgün bir şekilde hizalandığında durum ışığı birkaç saniye yanar, sonra şarj etmeye devam eder ama durum ışığı söner.

Apple Magsafe fiyatı nedir?

Apple'ın resmi satış sitesine baktığımızda Apple MagSafe'in başlangıç fiyatının 399 TL olduğunu görüyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.