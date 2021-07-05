Apple, kullanıcılarını uyardı: Beta sürümü yüklemeyin

WWDC etkinliğinde briçok ürünün yanında yazılımlarınıda tanıtan Apple, son paylaştığı HomePod yazılımında sorun yaşandığını duyurdu. Apple'ın yayınladığı beta sürümün içeriği nedir 2021? İşte detaylar...

Yaklaşık bir ay önce her yıl düzenlenen WWDC etkinliğinde Apple yeni ürünlerini, uygulama içi araçlarını ve yazılımsal değişiklikleri tanıtmıştı. Yayınlanan yeni hizmetler kullanıcılar tarafından ilgi ile takip edildi. Kullanıcılarının daha sabırsızlanmasını istemeyen Apple, beta sürümlei ile hizmetlerine erken erişim imkanı sundu. Ancak her beta sürüm gibi yazılımsal hatalar, stabil çalışmaya engel durumlar ile karşılaşılabiliyor. Gelen bilgilere göre HomePod, sorunların en büyüğünü yaşıyor.

HomePod sahibi kullanıcılarımız Beta sürümü yüklemesin

Apple HomePod sahibi kişiler yaşadıkları sorunu Apple'ın yardım bölümünden yetkililere ulaştırdı. Yaşanan sorunlar şu şekilde sıralandı; hoparlörlerin aşırı ısınması ve ısı kaynaklı otomatik kapanması, siri sesli komut uygulamasının çalışmaması, muzik durdur/duraklat/başlat bölümlerinin çalışmaması olarak açıklandı. Beta sürümlerinin fıtratında olan yazılımsal eksiklikler tam sürümü yayınladığı taktirdi kalıcı bir problem olarak kalmıyor ancak anlaşılacağı üzere Apple HomePod kullanıcıları çileden çıkmış durumda.

Apple'ın HomePod için hazırladığı beta sürümü iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve Apple Watch'un aksine, yalnızca özel olarak davet edilen kullanıcılara açık. İnternet üzerinden beta sürümlerin erişime açık olması daha fazla kullanıcının aynı hatayı alabilme ihtimalini arttırıyor. Apple'ın yaşanan bu problem ile ilgili çalışmalara başlayacağını ve ilerleyen günlerde yeni sürüm ile temel sorunların ortadan kalkacağı umut ediliyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.