ABD'li teknoloji devlerinden Apple çip krizi dinlemedi. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 25 eylülde sona eren üç aylık dönem (temmuz-eylül) geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 83,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Kaydedilen artışa rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirket gelirinin, bu dönemde 84,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar olan net kârı ise yüzde 62,2 artarak 20,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde iPhone satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde iPad satışları yüzde 21,4 artışla 8,3 milyar dolara, Mac satışları yüzde 1,6 artarak 9,2 milyar dolara ulaştı.

Apple CEO'su Tim Cook, “6 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiğimiz, beklenenden daha büyük olan arz kısıtlarına rağmen çok güçlü bir performans sergiledik” dedi.

Cook, tedarik zinciri sıkıntılarının, çip sorunu ile üretim kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.

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