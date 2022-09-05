Apple'ın olmayan aracı yok sattı! 2025'te sürpriz gelebilir

Strategic Vision’ın tüketicilerle gerçekleştirdiği bir araştırma, Apple'ın (AAPL) henüz var olmayan bir aracının dahi yüksek talep göreceğini gözler önüne serdi. 200.000 kişiyle yapılan bu araştırmada Apple, aralarında Toyota ve Honda gibi otomobil devlerinin de yer aldığı listede diğerlerini açık ara farkla geride bıraktı.

Yarı iletken kıtlığı ve durgunluk riskleri, otomotiv üreticilerinin son dönemde bir dizi zorluklar yaşamasına neden oldu. Şimdilerde ise otomobil üreticilerinin âdeta uykularını kaçıran bir gelişme daha var: Apple!

Strategic Vision, tüketicilerle gerçekleştirdiği bir araştırma, Apple (AAPL)'ın henüz var olmayan bir aracının dahi yüksek talep göreceğini gözler önüne serdi. getmidas.com'da yer alan bilgilere göre, 200.000 kişiyle yapılan bu araştırmada Apple, aralarında Toyota ve Honda gibi otomobil devlerinin de yer aldığı listede diğerlerini açık ara farkla geride bıraktı.

Şirketin CEO'su Tim Cook geçen yıl araç üretimiyle ilgili sorulara, “Apple'ın ne yapacağını göreceğiz!” cevabını verse de bu potansiyel araç talebiyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Apple, 2025'te Piyasaya Tam Otonom Bir Elektrikli Otomobil Sürebilir!

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın tam otonom bir elektrikli otomobil için hazırlık yaptığını ve bu aracı 2025 yılında hazır hâle getirmeyi hedeflediğini bildirdi. Otomatik pilot teknolojisi üzerinde çalışan birçok şirket, yalnızca belirli şehirlerde sürüş desteği veriyor. Nitekim Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi de bugün piyasada olan hiçbir aracın tamamen otomatik sürüş için yeterli olmadığını söylüyor.

Otomatik pilota sahip olsun ya da olmasın, bir Apple arabası tüketicilerin taleplerine karşılık verebilir. Henüz Apple'ın bir endüstriyel ortağı bulunmuyor. Ancak iPhone'un montaj süreçlerini yürüten Foxconn, kısa süre önce Ohio'daki eski bir General Motors (GM) fabrikasını satın aldı. Söz konusu fabrikanın yılda 400.000 araç üretebilecek kadar büyük olduğu biliniyor.

Strategic Vision, Otomobil Üreticilerini Apple'ın Potansiyeli Konusunda Uyardı!

Strategic Vision, bu yıl 200.000 kişiyle yaptığı bir araştırmaya 45'ten fazla otomobil markasını dâhil etti. Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü, Apple'ın kalitesi hakkındaki olumlu görüşü belirten en üst kutucuğu işaretledi.

Sonuçlar, şirketin üreteceği aracın şimdiden yüksek talep gördüğünü gösteriyor. Strategic Vision'un araştırması, hâlihazırda Tesla (TSLA)'nın oluşturduğu rekabetçi tehdide yanıt verme konusunda yetersiz kalan şirketleri başka bir riskin beklediğini gözler önüne serdi. Bu riski göz önünde bulundurması gerekenler arasında Elon Musk da var. Zira Tesla sahiplerinin yarısından fazlası da gelecekte kesinlikle bir Apple aracı almak istediklerini belirtti.