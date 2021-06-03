Apple'ın iPhone 13 serisi, dahili depolama alanında yeni bir çağ açıyor

Apple'ın, iPhone 13 serisi dahili depolama alanında yeni geliştirmeler ile geleceği bekleniyor. iPhone 13 kaç GB dahili depolama alanı sunacak? Detaylar haberimizde...

Teknoloji devi Apple'ın, bu yaz yeni telefon modellerinin lansmanın yapılması bekleniyor. Kullanıcılar yeni modellerin tanıtılması için adeta gün sayıyor. Şimdilerde ise ortaya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre, iPhone 13 modeli dahili depolama alanında yeni bir çağ açabilir.

iPhone 13 1 TB dahili depolama ile geliyor

Serinin iPhone 13‌ Pro ve ‌iPhone 13‌ Pro Max modelleri 1 TB dahili depolama seçenekleriyle gelecek. Bununla birlikte, Wedbush analisti Daniel Ives, serinin tüm modellerinde LiDAR özelliği olacağını söyledi.

Şu anda iPhone'larda en yüksek depolama seçeneği 512 GB. Yani 1 TB bunun neredeyse iki katı. Böylece, iPhone serisi hem 1 TB hem de 2 TB seçeneklere sahip iPad Pro ile daha çok eşitlik yakalayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.