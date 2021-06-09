Apple'ın henüz duyurmadığı yeni bir Watch arayüzü ortaya çıktı

Apple geçen gün düzenlediği etkinlikte watchOS 8'i resmi olarak duyurmuş olsa da henüz detayları açıklanmayan yeni bir Apple Watch arayüzü olduğu ortaya çıktı. Peki Apple'ın yeni Watch arayüzü nasıl olacak? İşte detaylar...

Teknoloji devi Apple geçe günlerden yaptığı WWDC 2021 etkinlikleri kapsamında watchOS işletim sisteminin son sürümü olan watchOS 8'i duyurmuştu. Akıllı saat tarafında pöpülerlerini arttıran şirketin henüz duyurmadığı bir watch arayüzü olduğu ortaya çıktı. irket, etkinlik sırasında 'Portreler' adında tek bir yeni akıllı saat arayüzü duyurmuş olsa da iddia edilen arayüz kullanıcıları meraklandırdı. Söz konusu Dünya Saati arayüzü, bizzat Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı 'What's New in UIKit?' sunumu sırasında ortaya çıktı. Buda demek oluyorki iddia edilen arayüz bizzat Apple tarafından geliştirilen bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

Apple Watch'ın yeni dünya saati arayüzü ne gibi özellikler sunuyor?

Arayüz hakkında Apple tarafından sızdırılan bir bilgi olmasada, görselden anlayacağımız gibi dünya Saati, dünyanın farklı coğrafyalarından şehirleri aynı anda ekranda gösterecek ve Apple Watch kullanıcısı, tek dokunuşla farklı şehirlerin saatleri arasında geçiş yapabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.