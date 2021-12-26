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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Apple'dan tarihi karar! Artık iPhone'larda olmayacak!

Apple'dan tarihi karar! Artık iPhone'larda olmayacak!

Apple, 2023'te piyasaya çıkacak iPhone 15 modelinde SIM kart girişine yer vermeyecek.

32 Dakika Önce
2021-12-26 07:26:40
Apple'dan tarihi karar! Artık iPhone'larda olmayacak!

Teknoloji devi Apple, her yeni iPhone modeli ile akıllı telefon sektöründe büyük değişimler sunmaya devam ediyor.

2023'te piyasaya sürülecek olan yeni iPhone 15 modellerinin özellikleri şimdiden merak edilirken, ABD'li şirketin artık SIM kart yuvalarına bu cihazda yer vermeyeceği öğrenildi.

SIM KARTI GİRİŞİ TARİHE KARIŞIYOR

BlogDoiPhone'un haberine göre Apple, iPhone 15 Pro modelinde fiziksel SIM kartı yuvası yerine 2 adet eSIM yuvası kullanacak. Böylelikle ilk kez eSIM teknololojisi bir akıllı telefon üzerinde kullanıcılara sunulmuş olacak.

Sızdırılan bir başka sızıntıya göre ise yeni cihazlarda 3nm işlemciler ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak.

DOLARIN DÜŞMESİYLE FİYATLARI İNDİRDİ

Doların artmasıyla fiyat artıran Apple Türkiye, kurun düşmesiyle fiyatlarda indirim yaptı.

iPhone fiyatlarının yanı sıra MacBook, iPad ve AirPods gibi birçok ürünün fiyatı düştü. iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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