Apple’dan M2 çip atağı: 5 yeni Mac geliyor

Apple’ın Mart ayında yapması beklenen etkinlikte M2 çipli 5 yeni bilgisayar tanıtması bekleniyor.

Mart ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni cihazlarını tanıtacak olan Apple ile ilgili olarak, yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz senelerde M1 çipli ürünleri ile piyasaya çıkan şirket, bu ürünleri ile kullanıcılar tarafından olumlu tepkiler oldu. Apple sızıntıları ile ünlü olan Mark Gurman, şirketin gelecek ay tanıtacağı ürünleri sızdırdı. Apple'ın bu yıl bahar etkinliğinde M2 çipe sahip toplamda 5 yeni bilgisayar tanıtması bekleniyor.

GURMAN: MART AYINDA 5 YENİ MAC GELİYOR

Geçtiğimiz senelerde piyasaya sürdüğü M1 çipli bilgisayarları ile olumlu tepkiler alan Apple'ın 2021 Kasım ayında M2 çipini tanıtması bekleniyordu. Ancak şirket, mevcutta kullandığı M1 çipi ile devam etmeyi tercih etti. Apple M1 Pro ve Apple M1 Max, performans konusunda çok tatmin edici iki çip olsa da kullanıcıların gözü M2 çipinde. Apple her yıl bahar ayında düzenlediği etkinlikte Apple'ın M2 çipini sonunda görebileceğiz.

Ortaya çıkan iddialara göre; Mart ayında Apple M2 çipi sonunda kullanıcılara tanıtılacak. Bununla birlikte bu yıl içerisinde toplamda 5 adet yeni Mac cihaz da tanıtılacak.

Gurman'ın raporuna göre gelecek ay tanıtılacak Mac'ler şu şekilde:

M2 çipli yeni nesil MacBook Air (Çoklu renk seçenekleriyle)

Makyajlanmış M2 çipli giriş seviyesi 13 inç MacBook Pro

M1 Pro ve M1 Max seçenekli yeni nesil üst seviye 27 inç iMac

M1 Pro ve M1 Max seçenekli yeni nesil Mac mini

Yeni nesil iMac Pro (Apple Silicon işlemcili)

Apple, 2021 Kasım ayında yeni MacBook Pro'ları tanıtmış olsa da M2 çipin kendisini en iyi göstereceği cihaz yine MacBook Pro'dur. Apple, MacBook Air'in yeniden tasarlanmış halini ve MacBook Pro'nun küçük değişiklikler yapılmış halini Mart ayında tanıtmayı planlıyor. Mark Gurman'ın açıklamaları kesinlik taşımasa da en güvenilir Apple analistlerinden biri olduğu biliniyor.

Diğer yandan, Mart ayında tanıtılması beklenen tek ürün Mac değil. Etkinlikte yeni nesil iPhone SE'nin de tanıtılması bekleniyor. Son olarak 2020 yılında karşımıza çıkan iPhone SE 2, kendi çapında başarı yakalamıştı. Ancak 2022 yılına gelindiğinde artık iPhone 8‘in kasası çok eski kalıyor. Yeni bir iPhone SE ile karşılaşırsak tasarım olarak iPhone XR'ın referans alınması beklenebilir.

Kaynak: Tamindir .