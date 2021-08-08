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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Apple'dan çok tartışılacak güncelleme!

Apple'dan çok tartışılacak güncelleme!

Apple, yeni yazılım güncellemesiyle, veri arsızı haline gelen Facebook'a çok sert bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Apple, bu uygulama ile birlikte aralarında Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın da olduğu uygulamaların ne zaman kişinin kameralarına ya da kişilerine erişim sağladığını telefon sahibine gösterecek.

11 Saat Önce
2021-08-08 10:09:39
Apple'dan çok tartışılacak güncelleme!

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Günümüzde teknoloji ve yazılım şirketlerinin en önemli silahları olan veriler, Apple ile Facebook arasında yeni bir savaşın doğmasına sebep oldu.

Son dönemde yaptığı kişisel verilerin korunması ve mahremiyet konusunda yazılım güncelleyen Apple, Eylül ayında kullanılmaya başlanacak iOS 15 işletim sistemi ile Facebook'a çok sert bir darbe vurmaya hazırlanıyor.

Apple, bu uygulama ile birlikte aralarında Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da olduğu uygulamaların ne zaman kişinin kameralarına ya da kişilerine erişim sağladığını telefon sahibine gösterecek.

Yeni güncelleme ile birlikte bu verilerin ve özelliklerin hangi üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı da açıklanacak.

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Bir süre önce Facebook'un kişisel verileri toplamasına engel getiren Apple, Eylül ayında çok tartışma yaratacak bir güncelleme getiriyor.

Nisan ayının sonunda kullanılmaya başlanan iOS 14.5 ile birlikte Facebook'un kullanıcılarını takip etmesine ve verilerini kullanmasına engel olan iPhone üreticisi böylelikle Facebook'a Eylül ayında bir darbe daha vuracak.

O dönemde yapılan güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcılarının verilerinin üçüncü parti kurum ve kuruluşlara satılmasının önüne geçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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