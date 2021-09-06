Apple'da ortalık karıştı; çalışanlardan yönetime açık mektup

Apple bir yandan iPhone 13 tanıtımı için son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan uygulama içi ödeme sistemiyle ilgili alınan kararlar ve çalışanlarıyla gündeme geliyor.

Bilindiği üzere Güney Kore, kabul ettiği yasa tasarısıyla birlikte uygulama geliştiricilerin Google ve Apple'ın kendi uygulama içi ödeme sistemini zorunlu kullanmasından muaf tutmuştu. Hindistan'dan da benzer bir adım geldi. Diğer yandan Apple'ın eski ve yeni çalışanları şirketi #AppleToo etiketi ile eleştiriyor.

Birkaç gün önce ABD Ulusal İşçi - İşveren İlişkileri Kurulu (National Labor Relations Board/NLRB) ise Apple çalışanları tarafından şirkete karşı açılan iki davayı mercek altına aldı. Hatta Apple çalışanları tarafından 26 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde teknoloji devine davalar açıldı. Bu davalar şu anda NLRB tarafından inceleme alınmış durumda.

Şimdi çalışanlar Apple'a açık bir mektup yazdı.

Apple, konuyla ilgili olarak "Tüm endişeleri ciddiye alıyoruz ve kapsamlı şekilde araştırıyoruz. İlgili kişilerin mahremiyetine saygımızdan ve gizlilik açısından belirli konuları paylaşmıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Şimdi ise Apple çalışanları kişisel varlıklarının şirket tarafından sıkı takip edilmesini ve şirket genelinde yeteri kadar şeffaflık olmamasını eleştiriyor.

Çalışanlar eleştirilerini 5 başlık altında topluyor:

-Kişisel dijital veya fiziksel varlıkların şirkete entegre edilerek sıkı takip edilmesi

-Şirket genelinde eşit ve şeffaf gelir dağılımının olmaması

-Üçüncü taraf kontrol mekanizmalarının yeteri kadar kabul görmemesi

-Kurumsal ve bireysel ilişkiler ile ilgili bölümlerin yeteri kadar öne çıkarılmaması

-Toplu eleştirilerin şeffaf bir şekilde değerlendirileceği bir süreç olmaması

Açık mektupta taleplerini ileten çalışanlar özellikle şirket içi raporlama ve iCloud'a yüklenen çalışan verilerinin kötü kullanımının güven zedelediğini ifade ediyor.

Apple'ın kıdemli mühendislik programı yöneticilerinden biri olan Ashley Gjovik, Reuters'e yaptığı açıklamada, bir yöneticinin tacizine uğradığını, sorumlulukların azaltıldığını ve elverişsiz işlerin arttığını iddia etmiş ve Apple hakkında suçlamada bulunmuştu.

Gjovik bununla birlikte, Apple'la ilgili şikayetlerin dile getirilmesinden sonra, yöneticilerin, kendisini ve meslektaşlarını farklı yerlere atadığını ve istenmeyen görevler verildiğini de söyledi. Ashley Gjovik, ağustos ayı başında ücretli idari izne çıkarıldığını ve Apple'ın şirket içi soruşturmayı halen tamamlamadığını belirtti.

Donanımhaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.