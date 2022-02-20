Apple çalışanları, izlenmekten korktuğu için iPhone kullanamıyor

Ortaya çıkan sızıntılara göre, Apple ABD'nin perakende çalışanları, pastadan daha büyük bir pay almak için gizlice sendikalaşıyor.

Apple, geçtiğimiz ay dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık şirketi oldu. Fakat ortaya çıkan haberlere göre, şirketin perakende çalışanları bu başarılardan payına düşeni alamıyor. Bu sebeple, ABD genelinde gizlice sendikalaşmak için bir çalışma yürüten çalışanlar, şirkete güvenmediği için Android telefonlar üzerinde şifreli sohbetler üzerinden konuşuyor. İşte detaylar…

Apple çalışanları, gizlice sendikalaşıyor

Apple tarafından ABD'de perakende çalışanlarına ödenen saatlik ücretler, aynı bölgedeki diğer şirketlerle aşağı yukarı aynı seviyede diyebiliriz. Fakat şirket çalışanları, Apple'ın bölgedeki diğer şirketlerden onlarca kat fazla kazandığını, dolayısıyla kendilerine de pastadan daha büyük dilim düşmesi gerektiğini savunuyor.

Tabii ABD genelinde yükselen enflasyon ve konut fiyatları da çalışanların bu yöndeki düşüncede birleşmesine sebep oluyor. Zira işçilerin çoğu, aldıkları saatlik ücretin bu duruma ayak uyduramadığını söylüyor.

Buna ek olarak, sendika yanlısı işçilerin bir çoğu, şirketin durumu öğrenmesinden ve misilleme yapmasından korktuğunu, bu sebeple de kimliklerinin açığa çıkmasını istemediklerini belirtiyor. Hatta, mağaza yöneticileri tarafından gizlice dinlenmekten korktukları için Android telefonlarda şifreli sohbetler aracılığıyla iletişime geçtiklerini belirtiyor.

Apple, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 270'den fazla mağaza ve 65 binden fazla perakende çalışana sahip. Son yıllarda da yüzde 30'un üzerinde bir büyüme sağlayarak yıllık gelirini 365 milyar dolara çıkartmayı başardı. Bu, şirketin neredeyse günde 1 milyar dolar kazandığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte Apple, bahsi geçen perakende çalışanları da dahil, tamamına yüzde 2 ile yüzde 10 arası bir zam yapacağını söylüyor. Fakat bulundukları konuma göre bu oran değişecek. Ayrıca, hastalık izinlerini iki katına çıkarırken, ücretli ebeveyn iznini de altı haftaya çıkartıyor.

Kaynak: shiftdelete.net .