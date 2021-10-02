Apple, bugüne kadar izin vermemişti! Artık yorum yapılabilecek

Kullanıcılar artık Apple tarafından üretilen uygulamaları App Store üzerinde değerlendirip yorumlayabilecek.

Apple, App Store'un iOS cihazınıza uygulama indirmek için en güvenli dijital uygulama marketi olduğunu iddia etse de, şimdiye kadar ciddi bir şekilde eksik olan bir şey, şirket tarafından yapılan uygulamaları derecelendirme ve yorumlama imkanıydı. Bu, markette bulunan diğer yazılım üreticilerinin uygulamalarına tanınmayan bir imkân ve değerlendirmeler ve yıldızlar bir uygulamanın popüler olmasını veya çok arkalarda kalıp hiç tanınmamasını sağlayabiliyor.

9to5Mac'in haberine göre Apple sonunda tahtından inip aşağıda neler olduğunu görmeye karar vermiş bir kral gibi davrandı ve kendi uygulamalarını derecelendirme yeteneğini etkinleştirdi. Bu, teknoloji devinin sunduğu tekliflerin yanı sıra, tüketicilerin Apple'a uygulamaları hakkında neyi sevdiklerini veya nelerden nefret ettiklerini söylemelerine olanak tanıyor.

Şimdiden rakamlar ilginç bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. iTunes Remote gibi uygulamalar 28.000 değerlendirme sonucu 5 üzerinde 4,6 gibi yüksek puan almış olsa da, örneğin Apple News gibi uygulamalar hem az kişi tarafından değerlendirildi hem de 5 üzerinde 2,3 gibi yerlerde sürünen bir sonuç aldılar. Bu özellik henüz yeni, bu yüzden birkaç ay içinde değişmeleri bekleniyor. Bazı stok uygulamalar, örneğin Phone ve Messages gibi bileşenler App Store'da yer almadığı için değerlendirme dışı kalıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.