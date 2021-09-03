Fiyat seviyesi normal ve kabul edilebilir düzeyin hayli üzerine çıkan Apple, artık Türkiye pazarında eskisi kadar popüler değil.

Fiyat seviyesi normal ve kabul edilebilir düzeyin hayli üzerine çıkan Apple, artık Türkiye pazarında eskisi kadar popüler değil. Peki bu durum düzelecek mi?

Birçok kişi yeni çıkan iPhone modellerini çıkar çıkmaz alıyordu. Bunu sokaklara çıktığınızda da net bir şekilde gözlemleyebiliyordunuz. Fakat zamanla çok şey değişti. Artık insanlar yeni çıkan iPhone modellerini hemen alamıyorlar. Hatta zamanla da alamıyorlar.

Örneğin iPhone 12 modelleri ülkemizde satışa çıkalı hayli süre geçti. Fakat bu süreye rağmen bu cihazlar hâlâ yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Çünkü son derecede pahalı.

Örneğin iPhone 11 belli bir süre 7500 TL gibi kalibresine göre uygun bir fiyatla satılıyordu. O dönemde en çok satan üst segment modellerden birisi de iPhone 11 olmuştu. Fakat şimdiye geldiğimizde işlerin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz.

iPhone 11'in devamı niteliğinde gelen iPhone 12 bile 11.000 TL civarında fiyatlardan satılıyor. Dolayısıyla kimse bir telefon için bu kadar çok para ödemek istemiyor.

Şu aralar düşen döviz kuruna rağmen Apple'ın bu yüksek fiyatlarda diretiyor olması da dikkat çeken bir detay.

Kaynak: abcgazetesi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.