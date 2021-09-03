DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Golbol Kadın Milli Takımı ikinici kez olimpiyat şampiyonu
Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız
20 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
20 bin öğretmen atama kura sonuçları sorgula | 20 bin öğretmen atama sonuçları nereden sorgulanır?
20 bin öğretmen ataması sonuçları ne zaman sisteme yansır?
Asker kardeşten ablaya düğün sürprizi
Muğla'daki kazılarda İslamiyet öncesi Türklere ait izler bulundu
Tomris Hatun kimdir? Tomris Hatun ne zaman öldü? Tomris Hatun'un çocukları kim?
Türk doktora ABD'den 'Üstün Gönüllülük Ödülü'
AB, Afrika'da üretilen Johnson & Johnson aşılarını iade edecek
İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı
2021 Eylül ayı kira zam oranı ne kadar? Eylülde kiraya ne kadar zam yapılacak?
Ağustos enflasyonu açıklandı
Türkiye Diyanet Vakfı burs programlarına başvurular başladı
Altın fiyatlarında son durum

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Apple, artık Türkiye pazarında eskisi kadar popüler değil

Apple, artık Türkiye pazarında eskisi kadar popüler değil

Fiyat seviyesi normal ve kabul edilebilir düzeyin hayli üzerine çıkan Apple, artık Türkiye pazarında eskisi kadar popüler değil.

3 Saat Önce
2021-09-03 10:26:31
Apple, artık Türkiye pazarında eskisi kadar popüler değil

Fiyat seviyesi normal ve kabul edilebilir düzeyin hayli üzerine çıkan Apple, artık Türkiye pazarında eskisi kadar popüler değil. Peki bu durum düzelecek mi?

Birçok kişi yeni çıkan iPhone modellerini çıkar çıkmaz alıyordu. Bunu sokaklara çıktığınızda da net bir şekilde gözlemleyebiliyordunuz. Fakat zamanla çok şey değişti. Artık insanlar yeni çıkan iPhone modellerini hemen alamıyorlar. Hatta zamanla da alamıyorlar.

Örneğin iPhone 12 modelleri ülkemizde satışa çıkalı hayli süre geçti. Fakat bu süreye rağmen bu cihazlar hâlâ yaygın bir şekilde kullanılmıyor. Çünkü son derecede pahalı.

Örneğin iPhone 11 belli bir süre 7500 TL gibi kalibresine göre uygun bir fiyatla satılıyordu. O dönemde en çok satan üst segment modellerden birisi de iPhone 11 olmuştu. Fakat şimdiye geldiğimizde işlerin biraz daha farklı olduğunu görüyoruz.

iPhone 11'in devamı niteliğinde gelen iPhone 12 bile 11.000 TL civarında fiyatlardan satılıyor. Dolayısıyla kimse bir telefon için bu kadar çok para ödemek istemiyor.

Şu aralar düşen döviz kuruna rağmen Apple'ın bu yüksek fiyatlarda diretiyor olması da dikkat çeken bir detay.

Kaynak: abcgazetesi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş