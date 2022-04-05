AnTuTu testleri açıklandı: Alınacak en iyi Android telefon hangisidir? Android'in en iyi telefonu hangisi oldu?

Bu zamana kadar Android aleminin en yeni sonuçlarını ortaya çıkaran AnTuTu. Mart Ayının en iyi telefonunu seçti. Yeni nesil Android telefonlar arasında Mart ayının dikkat çeken ismi hangisi oldu? Peki alınacak en iyi Android telefonu hangisidir? Android'in en iyi telefonu hangisi oldu? Mart 2022 AnTuTu sonuçları nedir? Detaylar haberimizde...

Dünyada Android telefonları kıyaslayan AnTuTu Mart ayının en gözde ve tercih edilen telefonunu açıkladı. Peki AnTuTu bu cihazları hangi parametrelere dayanarak hesaplıyor? AnTuTu, yıllardır genel olarak Android cihazları içindeki bileşenlere göre hesaplayan bir karşılaştırma platformudur. Bu platform, cihazın belleğinden işlemcisine, açılış hızından, batarya kapatisesine kadar bir değerlendirme yaparak puanlar ortaya çıkartıyor. Açıklanan bu puantajlar birçok kullanıcı tarafından bir elektronik cihaz almadan önce bakılıyor. Ve seçim bu puan ve marka algısına göre gerçekleşiyor. Aynı hizmet bilgisayar işlemcilerinde de mevcut bulunuyor fakat AnTuTu gerçekleştirmiyor. Bu sistem birçok kullanıcının karar vermesinde ana etmen olarak karşımıza çıkıyor. Peki AnTuTu'nun açıkladığı Mart ayındaki en iyi Android telefonu hangisidir? Alınacak en iyi Android telefonu hangisidir? Android'in en iyi telefonu hangisi oldu? Mart 2022 AnTuTu sonuçları nedir?

2022 MART AYI EN İYİ 10 ANDROID TELEFON HANGİSİDİR?

AnTuTu'nun mart ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde: