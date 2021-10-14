Android telefonlarda veri sızıntısı iddiası

Android telefonlarda, önceden yüklenmiş uygulamalarla Google, Microsoft ve Facebook gibi üçüncü taraflara seri numaraları ve uygulama kullanım bilgileri gibi hassas kullanıcı verileri gönderildiği iddia edildi.

Trinity College Dublin ve Edinburgh Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre, Android işletim sistemi cihazları, ahize seri numaraları ve uygulama kullanım bilgileri gibi hassas kullanıcı verilerini Samsung gibi üreticilere ve Google, Microsoft ve Facebook gibi üçüncü taraflara aktarıyor.

Araştırmaya göre, Samsung, Xiaomi, Huawei ve Realme gibi popüler satıcılar tarafından geliştirilen Google'ın Android sisteminin tescilli varyantları, bu üreticilere ve uygulamaları bu cihazlara önceden yüklenmiş olarak gelen üçüncü taraf firmalara önemli miktarda bilgi gönderiyor.

KULLANICILARIN İLGİ ALANLARI DA TOPLANIYOR

Cihazı tanımlayan veriler tüketicinin bu uygulamayı devre dışı bırakmasından sonra bile gönderilmeye devam ediyor.

Çalışmada, şirketler tarafından sessizce toplanan verilerin, cihazın IMEI kodu gibi tanımlayıcılar ile bağlantılı olduğunu bulundu.

Öte yandan kişilerin ilgi alanları konusunda da bilgi toplanabiliyor.

Google'ın, telefonda yüklü olan tüm uygulamaların bir listesini topladığı ve listede kullanıcı ilgi alanlarını içeren hassas bilgiler olduğu için gizlilik endişelerini artırdığı bildiriliyor.

Bir Samsung cep telefonunda yapılan bir test sırasında araştırmacılar, cihazın Google Reklam Kimliğinin Samsung sunucularında saklandığını da buldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.