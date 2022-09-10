Android telefonlara müthiş özellik olan net görüşme geliyor!

Google, Android'e yeni bir özellik daha eklemeye hazırlanıyor: 'Net Görüşme' özelliği nedir, ne işe yarayacak?

Google, Android 13'e "çağrılar sırasında arka plan seslerini azaltan" yeni bir "Net Görüşme" (Clear Calling) özelliği ekliyor. Özellik, ilk olarak Twitter'da Mishaal Rahman tarafından tespit edildi.

Rahman tarafından paylaşılan görüntüler, Net Görüşme'nın "çoğu mobil ağda" çalıştığını, "Wi-Fi araması için kullanılamadığını" ve "aramanızdaki içeriğin Google'a gönderilmediğini" belirtiyor.

Google, bir süredir gürültü önleyici özellikleri (ve özel altı çekirdekli ses çipleri) hakkında övünmekteydi. Bu özelliklerin ilki ve belki de en etkileyici olanlarından biri, Google Meet'te atıştırmalık poşetlerinin çatırdaması, klavye tıklamaları ve köpeklerin havlaması gibi arka plan seslerini bastırmak için AI kullanmak olabilir. Daha yakın zamanda da, şirketin aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kulakiçi kulaklıkları olan Pixel Buds Pro 199 dolar fiyatı ile satışa sunuldu.

Pixel Buds Pro'nun aktif gürültü önleme sistemi, test eden kişiler tarafından Sony ve Bose'nin yerini almayacak olsa da “yeterince iyi” olarak tanımlanıyor. Görünene göre Google, bu teknolojiyi artık telefon görüşmelerine de genişletmek istiyor. .