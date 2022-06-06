Android RAM kapasitesini artırmak için yapılabilecekleri sıraladık. Root atma, MicroSD ve daha pek çok detayı bu yazımızdan öğrenebilirsiniz. İşte Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında RAM arttırma yolları...

Android işletim sistemine sahip cihazların performansını etkileyen en önemli iki unsurdan birisi depolama kapasitesi ve RAM olarak bilinir. Telefonun genel performansını etkileyen en önemli unsur ise RAM'dir. RAM kapasitesi, Android cihazların hızı açısından da oldukça önemlidir.

Birçok Android cihazın 2 GB RAM kapasitesine sahip olduğu görülür. Bu oran, Android cihazlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte çoğu zaman yetersiz olabilir. Özellikle sanal oyunların oldukça popüler olduğu modern dünyada telefonlarda bulunan RAM kapasitesi azımsanır niteliktedir. Bu noktada Android kullanıcıları RAM kapasitesinin nasıl artırılacağı hakkında bilgi sahibi olmak ister.

Android RAM Arttırma Nasıl Yapılır?

Android telefonunuzun RAM kapasitesini artırmak için telefonunuzdaki bir parçayı değiştirmek yeterli olmayacaktır. RAM artırma işlemini gerçekleştirmek için microSD karttan faydalanmanız gerekir. MicroSD kart ile RAM artırma işlemi, yalnızca root işlemini gerçekleştirmek ile mümkün olabilir. Android telefonda bulunan birtakım dosyalar ve izinler engellediğinden dolayı root işlemi gerekli olmuştur. Fakat root atma işlemi oldukça önemli ve beceri gerektiren bir husustur. Dolayısıyla bu noktada gerekli beceriye sahip olduğunuzu düşünmüyorsanız root atma işlemini uygulamamanızda fayda var.

Android telefonun RAM'ini artırmak için MicroSD kart, uygulama ve root işlemine tabii tutulmuş telefon/tablet gerekir. RAM artırma işleminde kullanılacak olan telefon ya da tabletin Android işletim sistemine sahip olması önem arz eder.

RAM artırma işleminden önce dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, Android cihazınızın modelidir. Takas dosyası boyutunu çekirdek düzeyinde sınırlayan Xiaomi Redmi Note vb. telefon modellerine root atılsa dahi RAM artırma işlemi yapılmayabilir. Dolayısıyla bu noktada RAM artırma işleminin yapılamayacağı görülür. Herhangi bir kontrol uygulaması kullanarak Android cihazınızın RAM'ini manuel bir şekilde artırıp artıramayacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu noktada MemoryInfo Swapfile Check uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Swapfile Check uygulamasını kullanabilmeniz için Android cihazınıza root atılmış olması gerekir. Root işlemini gerçekleştirdikten sonra Start RAMExpander Test Here seçeğine dokunmalı ve ardından RAM artırma işleminin tamamlanmasını beklemelisiniz. RAM artırma işleminden sonra ‘'Congratulations'' uyarısı ile karşılaştığınız takdirde RAM artırma işleminin tamamlandığını anlayabilirsiniz.

Android telefonlarda ve tabletlerde RAM'i artırabileceğiniz çeşitli uygulamalar bulunur. Android telefon ve tabletlerinize RAM artırmak için kullanabileceğiniz uygulamalara örnek olarak; Swapper - Root, Free Swapper Root ve AMemoryBoost uygulaması gösterilebilir. Aynı şekilde çalışma prensibine sahip olan bu uygulamaları çalıştırmak için öncelikle uygulamayı başlatmalı ve takas dosyası oluşturmalısınız. Ardından RAM artırma işlemi için gerekli takas dosyası boyutunu belirledikten sonra Swap file dosyasının oluşturulmasını bir süre beklemelisiniz. Takas dosyası oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmalısınız. Bahsedilen işlemleri gerçekleştirdikten sonra fazla RAM'in aktif olarak çalışması gerekir. Dolayısıyla bu noktada uygulamayı silmemelisiniz.

Bahsedilen işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamladığınız takdirde Android cihazınızın RAM'ini artırabilir ve artırılmış RAM'in sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Artırılmış RAM, telefonunuzun kapasitesinde ciddi oranda iyileşme sağlayacaktır. Eğer root işlemi yapılamayan bir Android cep telefona sahipseniz RAM'inizden maksimum seviyede faydalanmanız önem arz eder. Böylelikle telefonunuzun performansında herhangi bir düşüş yaşamadan RAM'inizden maksimum derecede verim alabilirsiniz. Android telefonunuzun RAM'inden maksimum derecede verim alabilmek için Android telefonunuzun arka planında çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. Böylelikle Android cihazınızın RAM'ini tasarruflu bir şekilde kullanırken; aynı zamanda pil tasarrufu da yaparak telefonunuzun bataryasına olumlu yönde katkıda bulunabilirsiniz.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatmak için telefonunuzun Uygulamalar bölümüne giderek gereksiz uygulamaları kaldırabilirsiniz. Devamlı olarak kullandığınız uygulamaların ayarlarına giderek bu uygulamaların arka planda çalışmasını engelleyebilirsiniz. Android telefonuna RAM artırma işlemini yapmış kullanıcıların arka planda çalışan uygulamaları kapatmasına gerek yoktur.

Kaynak: chip.com