Android kullanıcıları dikkat: En tehlikeli uygulamalar

Kaspersky, kötü amaçlı Android uygulamaları için yeni uyarı yayınladı. İşte Google Play Store'da yer alan 7 kötü amaçlı uygulama...

Google Play Store, tüm önlemlere ve elemelere rağmen Android kullanıcıları için tehdit oluşturan kötü amaçlı uygulamaları barındırmaya devam ediyor. Bu anlamda Kaspersky, Play Store için yaptığı genel taramada 7 adet kötü amaçlı uygulama tespit etti.

Play Store kötü amaçlı Android uygulamaları

barındırmaya devam ediyor

Google Play Store, tüm önlemlere karşın kötü amaçlı Android uygulamaları barındırmaya devam ediyor. Bu anlamda Kasperky yayınladığı ve Google'a da sunduğu bir raporda 7 yeni kötü amaçlı uygulama tespit etti.

Google Play Store, Kasperky raporu sonrası bu uygulamaları hemen uygulama marketinden kaldırdı. Ancak buna karşın uygulamaların halen yüklü olduğu Android cihazlar mevcut. Bu 7 uygulamanın bir tür truva atı olan Joker kötü amaçlı yazılımını içerdiği ortaya çıktı. Buna göre Joker tıpkı bir truva atı gibi telefonunuza yerleşiyor ve açık kapılar bırakıyor.

İşte Google Play Store tarafından kaldırılan ve kötü amaçlı 7 Android uygulama:

• Now QRcode Scan

• EmojiOne Keyboard

• Battery Charging Animations Battery Wallpaper

• Dazzling Keyboard

• Volume Booster Louder Sound Equalizer

• Super Hero-Effect

• Classic Emoji Keyboard

Android ilk kuruluşundan beri, İOS'tan farklı olarak uygulama geliştiriciler için daha az bürokrasinin olduğu daha özgür bir platform olmanın yolunu aradı. Ancak bu özgürlük ortamı kötü amaçlı Android uygulamaları için de barınma imkanı yaratıyor. Google, son yıllarda bu tür kötü amaçlı uygulamaları daha sık elemeye başlamış olsa da, halen yeni tehditler karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Google Play Store'da bu tür uygulamalardan kaçınmanın en iyi yolu ise sadece güvenilir geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten geçiyor. Her ne kadar uygulamanın yıldızı ve yorumlarda önemli olsa da, kötü amaçlı uygulamalar bot yorum ve yıldızlar ile güvenilir olmaya çalışıyor.

Joker kötü amaçlı yazılımı ise son zamanlarda karşımıza çıkan bir tür truva atı. Bu tür yazılımlar genel virüs taramalarını da atlatabilme özelliğine sahip. Özellikle uygulama yüklenirken yapılan genel tarama her zaman bu tür tehditleri algılayamayabiliyor. Burada yapılması gereken ise Android kullanıcılarının düzenli olarak telefonlarını güvenilir bir mobil virüs programına taratması. Özellikle truva atı şeklinde cihaza yerleşen yazılımlar, telefonunuzu farklı siber suçlarda kullanabilir.

Kaynak: shifdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.