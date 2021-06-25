Android işletim sistemli en iyi televizyonlar hangileridir?

Android işletim sistemli fiyat/perfomans ürünü televizyonları merak mı ediyorsunuz? Sizler için Android işletim sistemli en iyi televizyonları derledik Detaylar haberimizde

Akıllı televizyon satın almak isteyen kullanıcıların karşısına çok sayıda seçenek çıkıyor. Tercih yaparken ise en önemli kriterlerden biri cihazın işletim sistemi oluyor. Seçimini Android'den yana kullananlar için bir derleme hazırladık. Android işletim sistemli en iyi televizyonlar listesiyle karşınızdayız.

Hem üst segment hem de bütçe dostu cihazlara yer verdiğimiz listeden önce dikkat etmeniz gerekenleri açıkladık. Dolayısıyla yazımızı okuduktan sonra doğru ve kolay bir seçim yapabilirsiniz.

Akıllı televizyon alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Android işletim sistemine sahip televizyonlarda da ilk olarak temel özellikleri göz önüne almalısınız. Bu kapsamda başlangıçta televizyonunuzun boyutunu, kullanacağınız odanın büyüklüğüne göre seçmeniz gerekir. Seçtiğiniz ekran ölçülerine göre de çözünürlüğe karar vermelisiniz.

Ekran boyutu büyüdükçe çözünürlüğünde artması size yüksek görüntü kalitesi sunacaktır. Özellikle büyük ekranlı ürünlerde 4K çözünürlüğün altına düşmemekte fayda var. Diğer yandan bütçeniz kısıtlıysa küçük cihazlarda FHD görüntüler de sizi memnun edecektir.

Çözünürlüğün ne olduğuna da kısaca değinelim. Bu terim, ekrandaki görüntüyü oluşturan ‘piksel sayısını' ifade ediyor. Piksel sayısı artınca ortaya daha net görüntüler çıkıyor. Diğer yandan Android işletim sistemli en iyi televizyonlar listemizde, bir istisna dışında 4K cihazlara yer verdik.

Televizyonunuzun Android işletim sistemine sahip olması size uygulama ve yetenek anlamında zenginlik sunacaktır. Fakat iyi işlemciye sahip olmayan cihazlar hız konusunda sizi üzebilir. Özellikle bütçe dostu modelleri alırken deneyimlemenizde fayda var.

Android işletim sistemli en iyi televizyonlar

Derlememizde astronomik fiyatlı ürünlere yer vermemeye çalıştık. Ancak üst segment diyebileceğimiz birkaç cihazla, fiyat performans odaklı ve bütçe dostu modelleri seçmeye özen gösterdik. Dilerseniz lafı uzatmadan listemize geçelim.

1 – Sony KD-49XH8196 49''

Seçtiğimiz modeller arasında yetenekleriyle öne çıkan Sony cihaz, 4K çözünürlükle geliyor. 49 inç boyutundaki televizyon, 4K X-Reality PRO işlemcisi sayesinde düşük çözünürlüklü görüntüleri de 4K'ya yükselterek karşımıza çıkarıyor. HDR ve Dolby Atmos desteği de seyir zevkini katlıyor. Ayrıca cihazda, Android işletim sistemi sayesinde zengin uygulama yelpazesi ve Google Asistan yer alıyor.

2 – Philips 50PUS8505 50''

Android işletim sistemli en iyi televizyonlar listemizde Philips'in ambilight özellikli modeli de yer alıyor. Cihaz, Dolby Vision ve Dobly Atmos ile izleme deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca oyun moduna sahip televizyon, konsol kullanıcılarını da cezbedebilir. Diğer yandan Android'le gelen modelde; Google Play mağazası ve Google Asistan da görüyoruz.

3 – Vestel 50UA9600 50''

Derlememizin fiyat performans kriterine uygun cihazlardan biri olarak Vestel'in modeline yer verdik. 4K çözünürlüklü ürün, 50 inç boyutunda ve Dolby Vision desteğine sahip. Ayrıca cihaz 12 bit renk tanımlaması ve 10 bin nit parlaklığıyla karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemli en iyi televizyonlar listemizdeki üründe, görüntü iyileştirme teknoloji olan Pixellence da öne çıkıyor.

4 – TCL 50P8M 50''

Ülkemize yeni giriş yapan markalardan TCL'i de listemize dahil ettik. Kağıt üstünde iddialı özelliklere sahip cihaz, Android'li televizyon isteyenler için bir opsiyon olacaktır. 4K çözünürlüklü model, HDR 10+ desteğine sahip. Ayrıca cihazdaki Micro Dimming teknolojisi, parlaklığı ve karanlığı ideal seviyeye çekerek daha iyi görüntüler vermeyi vaat ediyor.

5 – Toshiba 43UA3A63DT 43''

Android işletim sistemli en iyi televizyonlar listemizin bütçe dostu seçeneklerinden olan model, 4K çözünürlüğe sahip. Dört çekirdekli işlemciyle gelen cihaz, Dolby Audio özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca televizyonun Android 9.0 Pie sürümü ile karşımıza çıkıyor.

Diğer yandan yukarıdaki ürünlere alternatif modeller listemizde mevcut. Tüm ürünlere ve fiyat bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.