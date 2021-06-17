''Android, iOS’tan 47 kat tehlikeli''

Apple CEO'su Tim Cook, Android'in iOS ile kıyaslandığında 47 kat daha fazla kötü amaçlı yazılımı içerdiğini söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook katıldığı bir röportaj sırasında iPhone'ların kullanıcılara sunduğu güvenlik üzerinde durdu.

Milliyet'in haberine göre Android ile karşılaştırma yapan Cook, iOS'un App Store dışında uygulama indirmeye izin vermediğini ve bu durumun da uzun bir süre devam edeceğinin altını çizdi.

Android gibi telefonlara harici bir uygulama indirmenin iOS tarafı için hiçbir zaman olmayacağının altını çizen Cook, Android'in iOS ile kıyaslandığında 47 kat daha fazla kötü amaçlı yazılımı içerdiğini ve kullanıcılar için tehlikeli olduğunu söyledi.

iOS tarafı için de güvenlik risklerinin olduğunu kabul eden Cook, iOS'un Android tarafa kıyasla çok daha iyi denetlendiğini bu sebeple daha güvenli olduğunu savunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.