Android 12 Beta indir | Android 12 Beta nasıl indirilir?

Android 12 Beta indir | Google'dan Android kullanıcılarını sevindirecek bir açılma geldi. Açıklama ile Android 12 Beta sürümü bazı telefonlar için kullanıma açıldı. Android telefon sahipleri de Android 12 indirme nasıl yapılır, Android 12 Beta nasıl indirilir gibi soruları araştırmaya başladı. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var Andorid 12 Beta tüm telefonlara gelmedi. Google Pixel ve bazı telefon markalarının bazı modelleri Android 12 Beta sürümünü deneyebilir. Peki Android 12 Beta indir seçeneği nereden yapılır? Android 12 hangi telefonlara geldi? Android 12 Beta nasıl yüklenir?

Android 12 Beta indir | Google'dan Android kullanıcılarını sevindirecek bir açılma geldi. Açıklama ile Android 12 Beta sürümü bazı telefonlar için kullanıma açıldı. Android telefon sahipleri de Android 12 indirme nasıl yapılır, Android 12 Beta nasıl indirilir gibi soruları araştırmaya başladı. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var Andorid 12 Beta tüm telefonlara gelmedi. Google Pixel ve bazı telefon markalarının bazı modelleri Android 12 Beta sürümünü deneyebilir. Peki Android 12 Beta indir seçeneği nereden yapılır? Android 12 hangi telefonlara geldi? Android 12 Beta nasıl yüklenir?

Google milyonlarca Android kullanıcısını heyecanlandıracak bir duyuruda bulundu. Google'dan gelen açıklamada Android 12 Beta sürümünün indirime açıldığı duyuruldu. Android telefon sahipleri de duyuru sonrası Android 12 Beta nasıl yüklenir gibi soruları sormaya başladı. Android 12 hangi telefonlara geldi?

Android 12 Beta nasıl yüklenir?

Android 12 Beta sürümünü yüklemek isteyenler öncelikle uyumlu telefonları araştırmalı. Google şimdilik Pixel telefonlarına bu özelliği sunmuş gibi görünüyor ancak Asus, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, TECNO, TCL, Vivo, Xiaomi ve ZTE'nin bazı modellerininde Android 12 Beta sürümünü desteklediği belirtildi. İşte Android 12 Beta nasl yüklenir sorusunun yanıtı;

1- Öncelikle Android Developer Preview Flash Tool'u yükleyin.

2- Windows kullanıyorsanız, Android SDK araçlarını yükleyin ve USB sürücülerini güncelleyin.

3- Telefonunuz için ilk Android 12 Geliştirici Önizlemesi OTA görüntüsünü indirin.

4- Telefonunuz USB ile bilgisayarınıza ya da aktarma yapacağınız cihaza bağlayın.

5- Kurtarma moduna girmek için Sesi kısma düğmesini ve Güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

6- ADB'den güncelleme uygula seçeneğini bulun ve güç düğmesine basarak seçin ve ROM'u telefonunuza flaşlayın.

Android 12 BETA hangi telefonlara geldi?

İnternet ve teknoloji devi Google Android 12 Beta özelliğini bazı kullanıcıların deneyimine sundu. Android kullanıcıları Android 12 Beta sürümünün hangi telefonlara geldiğini merak etmeye başladı. Android 12 Beta şimdilik Gogle'ın telefonlarında denemeye açıldı. Android 12 Beta sürümü Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a / 4a 5G ve Pixel 5 için gelen bu güncelleme, ana sürümün temel hatlarını atıyor.

Android 12 özellikleri neler?

Android 12 yep yeni özellikler ile kullanıcılarını heyecanldıracak gibi görünüyor. Henüz beta aşamasında olan Android 12'ye Ekim ayına kadar birçok yeniliğin ekleneceği düşünülüyor. İşte Andorin 12 özellikleri;

* Gelişmiş Gizlilik seçenekleri

* Kısıtlanmış Netlink MAC desteği

* Web Görünümünde Modern SameSite tanımlama bilgisi davranışları

* Amaçların daha güvenli işlenmesi

* Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü

* Uyumlu ortam kod dönüştürme: HEVC ve HDR formatlarında kaydedilen videolar otomatik olarak AVC formatına dönüştürülecektir.

* AVIF görüntü desteği: Android 12, dosya boyutunda herhangi bir artış olmaksızın, JPEG formatına kıyasla görüntü kalitesini artırabilen yeni bir AVIF görüntü dosyası formatı sunar.

* Haptic ses efekti (titreşim motoru ile haptic his oluşturma)

* Çok kanallı ses

* Bildirim kullanıcı arayüzü güncellemeleri

* Daha hızlı ve daha duyarlı bildirimler

* Wi-Fi Aware (NAN) geliştirmeleri

* Android-12-Beta

Android 12 tüm kullanıcılara ne zaman gelecek?

Android 12 Beta'nın takvimi ile ilgili detaylar da netleşti. Beta 1. sürüm Mayıs ayında kullanıcılara sunulacak. Beta 2. sürüm Haziran ayında kullanıcılara sunulacak. Beta 3. sürüm Temmuz ayında kullanıcılara sunulacak. Beta 4. sürüm Ağustos ayında kullanıcılara sunulacak. Kararlı sürüm ise Ekim ayında sunulacak. Google Pixel telefon sahipleri Android 12 Beta sürümünü denemeye başlayabilir.

Mobil işletim sisteminin yeni sürümü, öncelikli olarak Google'ın Pixel telefonlarında kullanıma sunulacak. Ancak şimdilik aşağıdaki listede yer alan markaların bazı telefon modelleri için indirilebilir durumda.

Asus, Google Pixel, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, TECNO, TCL, Vivo, Xiaomi, ZTE,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.