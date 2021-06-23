AMD, artık güncelleme desteği sağlamayacağı ekran kartlarını açıkladı. Şirket artık sadece yeni teknolojileri barındıran ekran kartlarına desteğini sürdürecek. AMD hangi model ekran kartlarına destek vermeyecek? AMD eski ekran kartlarına desteğini kesiyor mu? İşte detaylar...

Yılların ekran kartı üretici olan AMD, artık güncelleme desteği vermeyecek ekran kartlarını duyurdu. NVIDIA'nın FPS kaybını önleyen DLSS teknolojisine karşılık, FidelityFX desteğini sunan AMD, birçok eski ekran kartına destek vermeyeceğini duyurdu.

AMD paylaşmış olduğu listede hangi model ekran kartlarının artık desteklenmeyeceğini sıraladı.

AMD'NİN DESTEK VERMEYECEĞİ MASAÜSTÜ EKRAN KARTLARI

Piyasa çıkalı 9 yıl olan ve en emektar ekran kartları arasında gösterilen Radeon HD 7000 serisi ile birlikte, uygun fiyatlı oyuncu sistemlerinde kullanılan Radeon R7 240 da desteği kesilenler arasında yer alıyor. AMD'nin artık destek vermeyeceği tüm masaüstü ekran kartları şu şekilde:

AMD A-Series APUs with Radeon R4, R5, R6, or R7 Graphics

AMD Pro A-Series APUs with Radeon R5 or R7 Graphics

AMD Athlon™ Series APUs with Radeon R3 Graphics

AMD Sempron™ Series APUs with Radeon R3 Graphics

AMD Radeon R9 Fury Series, R9 Nano Series Graphics

AMD Radeon R9 300 Series Graphics

AMD Radeon R9 200 Series Graphics

AMD Radeon R7 300 Series Graphics

AMD Radeon R7 200 Series Graphics

AMD Radeon R5 300 Series Graphics

AMD Radeon R5 200 Series Graphics

AMD Radeon HD 8500 - HD 8900 Series Graphics

AMD Radeon HD 7700 - HD 7900 Series Graphics

AMD'NİN DESTEK VERMEYECEĞİ DİZÜSTÜ EKRAN KARTLARI

AMD A-Series PRO processors with Radeon Graphics

AMD FX-Series APUs with Radeon R7 Graphics

AMD E-Series APUs with Radeon R2 Graphics

AMD Radeon R7 M400 Series Graphics

AMD Radeon R9 M300 Series Graphics

AMD Radeon R7 M300 Series Graphics

AMD Radeon R5 M300 Series Graphics

AMD Radeon R9 M200 Series Graphics

AMD Radeon R7 M200 Series Graphics

AMD Radeon R5 M200 Series Graphics

AMD Radeon HD 8500M - HD 8900M Series Graphics

AMD Radeon HD 7700M - HD 7900M Series Graphics

Ayrcıa AMD artık Windows 7 işletim sistemi sahibi kullanıcılarına da destek vermeyecek. AMD'den yapılan açıklamanın devamına göre, Radeon yazılımının 64 bit tabanlı Windows 7 desteğini durduruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.