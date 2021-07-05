Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy kimdir? I Andy Jassy nerelerde çalışmıştır?

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üst yöneticilik CEO görevinden ayrıldığı açıkladı. Jeff Bezos'un yerine geçecek isim belli oldu. Andy Jassy kimdir? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen e-ticaret sitesi Amazon'un fikir babası Jeff Bezos 5 Temmuz 2021 itibariyle Amazon'a veda ettiğini açıkladı. 27 yıl süre gelen çalışmanın ardından Jeff Bezos artık sadece Amazon'un yönetim kurulu başkanlığını yapacak. Jeff Bezos'un yerine geçecek isim belli oldu. Andy Jassy. Uzun yıllardır şirket içinde aktif rol oynayan Andy Jassy, CEO koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Yeni Amazon CEO'sunun açıklanmasından ardından birçok meraklı kullanıcı Andy Jassy'in kim olduğun merak ediyor.

ANDY JASSY KİMDİR?

1967'de New York doğumlu olan Andy Jassy, carsdale Lisesi'nde eğitim gördü ve 1986 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde yapan Jassy, 1997 yılında İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı çok geçmeden Amazon'da çalışmayan başlayan Andy Jessy, şirketin ilk çalışanlarından biri oldu. Bir süre çalıştıktan sonra işiçi pozisyon değiştiren Jessy, Jeff Bezos tarafından bulut teknolojilerini araştırmakla görevlendirildi.

Çalışmalarını bulut teknolojisi üzerinde yürüten iş insanı, AWS'i (Amazon Web Services) hayata geçiren ekibin başında yer aldı. Şirkete her geçen gün para kazandırmaa devam eden Jessy, perakende, lojistik, video akışı, donanım gibi birimlere finansman sağladı. 52 yaşında olan ve başarılı bir kariyer grafiği çizen Andy, artık ilk göz bebeği Amazon'un CEO görevini yürütecek. Spor alanına da ilgisi olan yeni CEO'nun, Amerika'nın Seattle eyaletinde Ulusal Hokey Ligi takımının azınlık sahiplerinden biri olduğu biliniyor.

Bugünden itibaren ip gögüsleyecek olan Andy Jessy'i uzun bir maraton bekliyor gibi gözüküyor. Peki Andy Jessy CEO görevinde başarılı olabilir mi? Jeff Bezos ilerde tekrar Amazon'un faaliyetlerinde yer alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.