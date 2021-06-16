Amazon Luna nedir? I Amazon Luna ne zaman Türkiye'ye gelecek?

e-Ticaret devi olan Amazon, yeni bulut oyun sistemi Amazon Luna'yı 22 Ocak'ta kullanıma sunmuştu. Peki Amazon Luna nedir? Amazon Luna ne zaman Türkiye'ye gelecek? Amazon Luna hangi oyunları içinde barındırıyor? Amazon Luna fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...

AMAZON LUNA NEDİR?

Amazon Luna, mevcut bir bilgisayar üzerinden en yakın serverlardaki yüksek donanıma sahip bir bilgisayarla eşleşip, bağlandığınız cihazın sunduğu özellikleri kullandıran ve içinde 100'den farklı oyun bulunduran bir bulut gaming sistemidir.

Bulut üzerinden oyun oynamak için iyi bilgisayara ihtiyacınız olmasada en az 10 Mbps değerine sahip bir internet servisiniz olmak zorundadır. Temeline baktığımız zaman aslında bir 'Canlı oyun yayını'nı yöndendiriyoruz, diyebiliriz. En yakın serverdaki bilgisayara bağlanıyoruz ve onu düşük gecikme oranları ile kontrol edebiliyoruz.

Luna'da aşağıdaki şekillerde oynayabilirsiniz:

Uygulamayı PC'nize veya Mac'inize yükleyin.

PC veya Mac'te Chrome'da ve iPhone veya iPad'de Safari'de oynayın.

AMAZON LUNA TÜRKİYE'DE NE ZAMAN HİZMET VERECEK?

21-22 Haziran'da Amazon Prime Day etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Amazon Prime aboneleri yeni hizmeti kullanabilecek. Bu imkan şimdilik ABD'de yaşayan aboneler için geçerli olacak. Türkiye için henüz bir çıkış tarihi belirlenmedi.

AMAZON LUNA FİYATI NEDİR?

Amazon bu güne kadar diğer rakip şirketler ile kıyaslandıında ürünlerini diğerlerine göre daha uygun bir fiyat ile kullanıcılarına sunuyor. Amazon Luna'nın içindeki içeriklere baktığımız zaman ise dolu dolu bir uygulama olduğunu belirtmek gerekiyor. Amazon Luna'nın Amerika'daki erken erişim fiyatı şu an 5,99 Dolar. Fiyatın değişme olasılığı var. Türkiye'de ise 45 Lira civarında olması öngörülüyor.

AMAZON LUNA OYUNLARI

Abzü

A Plague Tale: Innocence

AO Tennis 2

Aragami

Assassin's Creed Valhalla

Atomik: Run Gun Jump Gun

Blasphemous

Blazblue: Cross Tag Battle

Blazing Chrome

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A Tale of Two Sons

Castelvania Anniversary Collection

Contra Anniversary Collection

Control

Cook, Serve, Delicious! 3

Cross Code

Deponia Doomsday

Edna & Harvey: The Breakout

Everspace

Far Cry 6

Fifa 21

Fortnite Battle Royale

Fortnite Creative

Fortnite: Save the World

Furi

Ghost of a Tale

Goodbye Deponia

Grid

Hard Reset Redux

Iconoclasts

Immortal Fenyx Rising

Indivisible

Infinite Mini Golf

Ken Folltt's The Pillars of the Earth

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3

Lumines Remastered

Metro Exodus

Mighty Switch Force! Collection

The Mummy Demastered

No More Heroes

No More Hereoes 2: Deperate Struggie

Obduction

Overcooked 2

Panzer Dragon

Paper Beast

Redout

Rez Infinite

River City Girls

R-Type Dimensions EX

Resident Evil 7: Biohazard

Rime

The Sexy Brutale

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shantae: Half-Genie Hero

Shantae: Risky's Revenge

Sonic Mania Plus

Star Wars Pinball

Steam World Dig

Steam World Dig 2

Steam World Heist

Steam World Quest

Super Mega Baseball 3

The Surge

She Surgge 2

Sythentik: Legion Rising

Tacoma

Tangledeep

Tennis World Tour 2

Thimblweed Park

Under Night In- Birth Exe: Late cl-r

Valfairs

Victor Vran

Watch Dogs: Legion

Wonder Boy: The Dragon's Trap

XIII

Ys VII: Lacrimosa of Dana

Yoku's Island Express

Yooka- Laylee

Yooka- Layle and the Impossible Lair

Call of the Sea

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.