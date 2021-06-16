Amazon Luna nedir? I Amazon Luna ne zaman Türkiye'ye gelecek?
e-Ticaret devi olan Amazon, yeni bulut oyun sistemi Amazon Luna'yı 22 Ocak'ta kullanıma sunmuştu. Peki Amazon Luna nedir? Amazon Luna ne zaman Türkiye'ye gelecek? Amazon Luna hangi oyunları içinde barındırıyor? Amazon Luna fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...
AMAZON LUNA NEDİR?
Amazon Luna, mevcut bir bilgisayar üzerinden en yakın serverlardaki yüksek donanıma sahip bir bilgisayarla eşleşip, bağlandığınız cihazın sunduğu özellikleri kullandıran ve içinde 100'den farklı oyun bulunduran bir bulut gaming sistemidir.
Bulut üzerinden oyun oynamak için iyi bilgisayara ihtiyacınız olmasada en az 10 Mbps değerine sahip bir internet servisiniz olmak zorundadır. Temeline baktığımız zaman aslında bir 'Canlı oyun yayını'nı yöndendiriyoruz, diyebiliriz. En yakın serverdaki bilgisayara bağlanıyoruz ve onu düşük gecikme oranları ile kontrol edebiliyoruz.
Luna'da aşağıdaki şekillerde oynayabilirsiniz:
- Uygulamayı PC'nize veya Mac'inize yükleyin.
- PC veya Mac'te Chrome'da ve iPhone veya iPad'de Safari'de oynayın.
AMAZON LUNA TÜRKİYE'DE NE ZAMAN HİZMET VERECEK?
21-22 Haziran'da Amazon Prime Day etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Amazon Prime aboneleri yeni hizmeti kullanabilecek. Bu imkan şimdilik ABD'de yaşayan aboneler için geçerli olacak. Türkiye için henüz bir çıkış tarihi belirlenmedi.
AMAZON LUNA FİYATI NEDİR?
Amazon bu güne kadar diğer rakip şirketler ile kıyaslandıında ürünlerini diğerlerine göre daha uygun bir fiyat ile kullanıcılarına sunuyor. Amazon Luna'nın içindeki içeriklere baktığımız zaman ise dolu dolu bir uygulama olduğunu belirtmek gerekiyor. Amazon Luna'nın Amerika'daki erken erişim fiyatı şu an 5,99 Dolar. Fiyatın değişme olasılığı var. Türkiye'de ise 45 Lira civarında olması öngörülüyor.
AMAZON LUNA OYUNLARI
- Abzü
- A Plague Tale: Innocence
- AO Tennis 2
- Aragami
- Assassin's Creed Valhalla
- Atomik: Run Gun Jump Gun
- Blasphemous
- Blazblue: Cross Tag Battle
- Blazing Chrome
- Bloodstained: Ritual of the Night
- Brothers: A Tale of Two Sons
- Castelvania Anniversary Collection
- Contra Anniversary Collection
- Control
- Cook, Serve, Delicious! 3
- Cross Code
- Deponia Doomsday
- Edna & Harvey: The Breakout
- Everspace
- Far Cry 6
- Fifa 21
- Fortnite Battle Royale
- Fortnite Creative
- Fortnite: Save the World
- Furi
- Ghost of a Tale
- Goodbye Deponia
- Grid
- Hard Reset Redux
- Iconoclasts
- Immortal Fenyx Rising
- Indivisible
- Infinite Mini Golf
- Ken Folltt's The Pillars of the Earth
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3
- Lumines Remastered
- Metro Exodus
- Mighty Switch Force! Collection
- The Mummy Demastered
- No More Heroes
- No More Hereoes 2: Deperate Struggie
- Obduction
- Overcooked 2
- Panzer Dragon
- Paper Beast
- Redout
- Rez Infinite
- River City Girls
- R-Type Dimensions EX
- Resident Evil 7: Biohazard
- Rime
- The Sexy Brutale
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun
- Shantae: Half-Genie Hero
- Shantae: Risky's Revenge
- Sonic Mania Plus
- Star Wars Pinball
- Steam World Dig
- Steam World Dig 2
- Steam World Heist
- Steam World Quest
- Super Mega Baseball 3
- The Surge
- She Surgge 2
- Sythentik: Legion Rising
- Tacoma
- Tangledeep
- Tennis World Tour 2
- Thimblweed Park
- Under Night In- Birth Exe: Late cl-r
- Valfairs
- Victor Vran
- Watch Dogs: Legion
- Wonder Boy: The Dragon's Trap
- XIII
- Ys VII: Lacrimosa of Dana
- Yoku's Island Express
- Yooka- Laylee
- Yooka- Layle and the Impossible Lair
- Call of the Sea
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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