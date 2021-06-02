Amazon, indirim günü 'Prime Day' 2021'i duyurdu

E-ticaret devi Amazon indirim günlerini duyurdu. Peki kimler indirim fırsatından yararlanacak? . Amazon Prime Day nedir? Amazon Prime Day indirimi ne zaman? İşte detaylar...

Dünyanın en çok tercih edilen e-ticaret sitesi Amazon, Prime day 2021 kapsamında büyük indirimler gerçekleştireceğini açıkladı. Ancak indirimlerin adındanda anlaşılacağı üzere 'Amazon Prime' kullanıcılarına özel olacağı belirtildi. Sadece Amazon Prime üyelerine özel bir indirim olması diğer kullanıcıların tepkisini çekti ancak Amazon bu etkinliğin sadece kendi üyelerine özel olduğunu ileriki zamanlarda genel bir kampanya olacağınıda aktardı. Amazon Prime Day 2021 kapsamında Amazon Prime üyelerini 21-22 Haziran 2021 tarihleri arasında büyük indirimin olması bekleniyor Peki bu indirim günlerinde ne gibi avantajlar sunulacak?

Bu özel indirim günleri, aslında başka e-ticaret sitelerinin düzenlediği indirim kampanyaları ile benzerlik gösteriyor. Ancak bu konuda Amazon'un 'Prime Day' etkinliğinin diğer çevrimiçi alışveriş platformlarına göre çok daha geleneksel bir indirim etkinliği olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Şirket, Prime Day 2021 kapsamında Amazon Prime Gaming abonelerine de özel indirimler sunulacak. Yani Amazon Prime kullanıcıları, bu etkinlikte oyunlara da uygun fiyatlarla ulaşma imkanı yakalayacaklar.

Daha önce Amazon Prime üyesi değilseniz 1 ay ücretsiz olabilirsiniz

Amazon, daha önce Prime abonesi olmamış kullanıcılar için 1 ay süreli ücretsiz katılım hakkı tanıyor. Yani kullanıcılar, bu abonelik paketini aktif ettikleri ilk ay boyunca herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Aboneliğin devamını sağlayan diğer aylarda ise yalnızca 7.90 TL gibi uygun bir fiyat ödemesi yapılması gerekiyor. Aslında aylık 7.90 TL'lik ödeme bile Prime Day 2021 kapsamında sunulacak indirimlere değebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.